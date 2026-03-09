Kako je izgledao susret Radojke Šverko i Paula Simona? Feđa Klarić o tajni Smoje i Lepe. Blanka Vlašić otkrila zanimljivu priču. Ovo su zanimljivi trenuci 3. Ćakule s legendama

Deveti rođendan portala Dalmacija Danas proslavljen je u splitskom Gradskom kazalištu mladih u opuštenom, ali svečanom ozračju. Središnji događaj večeri bila je sada već tradicionalna "Ćakula s legendama", koja je okupila ikone sporta, glazbe i fotografije - Blanku Vlašić, Feđu Klarića i Radojku Šverko.

Razgovori, koje su vodili Joško Elezović i Rade Popadić, pretvorili su se u putovanje kroz vrijeme puno emocije i humora.

Zvijezda atletike Blanka Vlašić otvorila je večer u ležernom tonu, podijelivši s publikom manje poznate crtice iz karijere, ali i iz svakodnevice.

Feđa Klarić, kroničar splitskih ulica s karijerom od šest desetljeća, priznao je koliko mu je drago stajati upravo na ovoj bini budući da je odrastao na Prokurativama.

Glazbena diva Radojka Šverko, koja je nastupala na najvećim svjetskim pozornicama, s jednakom se radošću povezala s publikom u intimnijoj dvorani kazališta.

Za glazbeni ugođaj pobrinuo se pjevač Teo Grčić, koji je uz autorske pjesme izveo i nekoliko obrada.

Uskoro ćemo na Dalmaciji Danas objaviti video cijelog događaja u kojem ćete moći pogledati treću "Ćakulu s legendama" u cijelosti. Kako se Radojka Šverko našla oči u oči s Paulom Simonom, kako je nastala pjesma "Kud plovi ovaj brod", zašto joj kolega klavijaturist i nakon 30 godina govori "Vi", što nam je Feđa Klarić otkrio o životu Miljenka Smoje i njegove Lepe, uz niz anegdota iz više nego uspješne karijere Blanke Vlašić - sve to i mnogo više moći ćete vidjeti u videu koji donosimo uskoro.

Do tada, u ovom videu pogledajte kako su izgledale pripreme i djelić atmosfere s događaja!