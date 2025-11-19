Kako ispeći savršenu slaninu? Ne treba vam tava

Slanina je ukusan doručak, osobito kada je savršeno pečena. Hrskava slanina odličan je dodatak engleskom doručku, sendviču ili čak salati — a priprema je prilično jednostavna, prenosi N1.

No, mana pripreme slanine je nered koji nastane. Vruće ulje koje prska iz tave može biti naporno za čišćenje, a ponekad i opasno. Međutim, stručnjaci kažu da tavu možete potpuno izbaciti iz upotrebe i zamijeniti je puno boljom opcijom koja stvara znatno manje nereda.

Ovaj trik podijelila je Jenifer na TikToku početkom godine, u videu koji je prikupio više od 17 milijuna pregleda. U snimci je tradicionalnu plitku tavu zamijenila mnogo praktičnijim rješenjem — velikim loncem.

U opisu videa napisala je: "Znam da nisam jedina koja ovako peče slaninu! Toliko je bolje nego u tavi. Nema prskanja, sve se ravnomjerno ispeče i gotovo je u isto vrijeme."

Možda zvuči neobično staviti svu slaninu u veliki lonac, ali na kraju videa Jenifer je imala savršeno hrskavu slaninu — i to za vrlo malo vremena.

Kako ispeći slaninu u loncu

Uzmite bilo koji veći lonac i stavite trakice slanine direktno u njega.

Pecite je na ploči kao i inače, ali često je okrećite pomoću kuhinjskih hvataljki. To bi trebalo trajati oko 10 minuta, ovisno o debljini slanine i o tome koliko je želite hrskavu.

Kada je gotova, izvadite slaninu i stavite je na tanjur obložen papirnatim ubrusima kako bi se upio višak masnoće.

Zatim je dodajte u doručak, sendvič ili bilo koje drugo jelo. Slanina će biti savršeno pečena i vrlo ukusna — jer je, kako je jedan korisnik TikToka napisao, “praktički duboko pržena u vlastitoj masti”.

A budući da se pripremala u velikom loncu umjesto u tavi, imat ćete puno manje nereda za čišćenje. Prskanje ulja uglavnom se događa kad se koristi plitka tava, pa ćete ovim trikom uštedjeti vrijeme i živce.