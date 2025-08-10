Kako ispeći mekana rebarca koja se raspadaju pod vilicom?

Slasna, mekana rebarca koja se tope u ustima odlična su ideja za nedjeljni ručak, a iako je ovaj komad mesa toliko ukusan, kod kuće ga se ipak sprema puno rjeđe nego neko drugo meso. Razlog je jednostavan - priprema rebarca nekima može djelovati pomalo zastrašujuće i komplicirano.

Za razliku od drugog mesa koje se vrlo jednostavno može ispeći na tavici ili na roštilju, rebarca se obično pripremaju na niskoj temperaturi, polako, kako bi se razgradili kolagen i vezivna tkiva te istopila masnoća, što daje savršeno mekanu teksturu.

No, jednom kada naučite kako pravilno pripremiti rebarca, uvijek ćete ih pripremati - a cijeli proces uopće nije toliko kompliciran. To je dokazala i kulinarska ikona Ina Garten, a na svom je Instagram profilu objavila video u kojemu pokazuje kako ona to peče rebarca koja svaki put ispadnu savršeno.

Kako Ina Garten priprema rebarca?

U videu objavljenom na Instagramu početkom godine, Garten objašnjava: "Malo varam. Pečem ih u pećnici dok ne postanu mekana i ukusna, a zatim ih samo dovršim na roštilju".

Za početak, uzima dva para rebarca i začini ih solju i paprom, te ih stavlja na lim obložen aluminijskom folijom. Premaže ih domaćim BBQ umakom (iako bez problema možete koristiti i kupovni, radi uštede vremena), prekrije još jednim slojem folije i peče u pećnici na 175 stupnjeva oko sat i pol.

Oko 40 minuta prije nego što meso bude gotovo, Garten zagrijava roštilj. Kad rebarca postanu "mekana i ukusna", vadi ih iz pećnice, premaže dodatnim slojem BBQ umaka i kratko ih zapeče na roštilju - samo malo, da dobiju onaj karakterističan okus roštilja.

Možete ih i ispeći unaprijed, spremiti u hladnjak, a zatim dovršiti na roštilju neposredno prije posluživanja, što ovu metodu čini savršenom za ljetna druženja. Samo pripazite da je roštilj dovoljno vruć da na mekanom mesu ostavi lijep trag rešetke i doda laganu dimljenu aromu, piše Index.