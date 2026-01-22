Nakon poraza od Švedske, hrvatski rukometaši u drugi krug Europskog prvenstva ulaze bez prenošenja bodova, što znači da joj je otežan put do polufinala.

Kako Hrvatska može do polufinala?

S obzirom na to da u drugoj grupnoj fazi svaka momčad mora odigrati još četiri utakmice, nemoguće je konkretno kalkulirati što se treba dogoditi da Hrvatska dođe do polufinala. Ipak, treba reći da poraz od Švedske ne znači nužno da Hrvatska do kraja više ne smije izgubiti.

Puno toga ovisi i o rezultatima drugih reprezentacija, ali je sasvim moguće da će se i s dva poraza ići dalje. Svakako valja spomenuti i primjer s prošlog Europskog prvenstva, na kojem je Njemačka ušla u polufinale iako je imala svega dvije pobjede te dva poraza i remi.

S druge strane, ni sve pobjede u drugoj grupnoj fazi ne moraju značiti da će Hrvatska u polufinale, s obzirom na to da se lako može dogoditi da tri ekipe imaju po jedan poraz. Više o šansama Hrvatske znat će se kako drugi krug bude odmicao, ali poraz od Švedske nipošto ne znači da izabranici Dagura Sigurdssona više nemaju pravo na kiks.

Raspored Hrvatske u drugom krugu Eura:

23. siječnja 2026. (petak): Hrvatska - Island

25. siječnja 2026. (nedjelja): Hrvatska - Švicarska

27. siječnja 2026. (utorak): Hrvatska - Slovenija

28. siječnja 2026. (srijeda): Hrvatska - Mađarska