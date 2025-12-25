Kako Filipinci slave Božić u Hrvatskoj? "Kumovi nam daju novac"

Camille Faith Bequio, 27-godišnjakinja iz Filipina, već je treći Božić dočekala u Zagrebu, s prijateljima koje je upoznala protekle dvije godine radeći kao dadilja u Hrvatskoj.

Camille je nedavno postala popularna u hrvatskim medijima, i to zbog svog pozitivnog duha i osjećaja prema Hrvatskoj. Već mjesecima aktivno uči hrvatski jezik i upoznaje hrvatsku kulturu kako bi se što više uklopila u okolinu. Cilj joj je jednog dana hrvatski jezik podučavati i strance koji pristignu na rad u Hrvatsku.

"Hrvatska se zapravo ne razlikuje toliko od Filipina kada je u pitanju Božić. Religija nas povezuje, a čak su nam i neke riječi slične", priča nam Camille.

Najduže božićno slavlje na svijetu

Filipinci imaju najduže božićno slavlje na svijetu, tumači Camille za Index, koje započinje već u rujnu i traje sve do siječnja. Početkom prosinca počinju se intenzivno pripremati za Božić - kuće se ukrašavaju, organiziraju se božićne priredbe, a u trgovinama kreću blagdanski popusti.

Camille nam je ispričala i o filipinskim zornicama koje započinju devet dana prije Badnjaka. No, za razliku od hrvatskih, filipinska verzija, poznata kao "Simbang Gabi", počinje već u četiri sata ujutro. "Tri mise održavaju se svakog jutra, i tako svakoga dana sve do Badnjaka", objašnjava Camille.

Dok su Hrvatima najdraži božićni ukrasi orašari, božićne zvijezde i Djed Božićnjak, Filipincima posebnu važnost imaju parole - tradicionalne božićne svjetiljke u obliku zvijezde koje se postavljaju na kuće i po gradovima.