Kako do najhrskavijih krumpira? Profesionalni kuhar otkrio je svoj trik

Krumpir je namirnica u kojoj uživamo tijekom cijele godine, a iako ga pripremamo na bezbroj načina, jedan profesionalni kuhar otkriva tehniku koja jamči savršene rezultate, pogotovo ako želite postići onu neodoljivu hrskavost. Tajna se, vjerovali ili ne, krije u mikrovalnoj pećnici, prenosi Index.

Mnogi mikrovalnu pećnicu podcjenjuju i smatraju je alatom za neiskusne ili lijene kuhare, no to je velika pogreška. Ovaj uređaj može biti pravi spas u kuhinji, a posebno je koristan kod pripreme krumpira. Njegova najveća prednost je ta što osigurava da se krumpir skuha ravnomjerno i do kraja, bez opasnosti da izvana zagori dok je iznutra još sirov.

Zašto krumpire prvo staviti u mikrovalnu?

Krumpiri su vrlo gusti, što nije problem ako ih kuhate u varivu ili pečete s piletinom, gdje imaju dovoljno vremena da omekšaju. Međutim, kada želite hrskave krumpiriće iz tave, teško je postići da budu potpuno kuhani, a da vanjski sloj ne postane pretaman i suh. Tu uskače mikrovalna pećnica.

Ona započinje proces kuhanja iznutra, zagrijavajući vlagu u samom krumpiru. Za razliku od topline tave koja djeluje izvana prema unutra, mikrovalovi prodiru ravnomjerno. Kada tako djelomično skuhan krumpir stavite na vruću tavu, do trenutka kada dobije savršenu zlatnosmeđu koricu, njegova će unutrašnjost biti idealno mekana.

Postupak pripreme korak po korak

Ovu tehniku popularizirao je profesionalni američki chef J. Kenji López-Alt u svojoj knjizi "The Food Lab", a možete je primijeniti za bilo koji recept s krumpirom kako biste skratili vrijeme kuhanja.

Pripremite krumpir kao i inače za recept - ogulite ga i narežite na željeni oblik. Posložite krumpir u jednom sloju na tanjur prikladan za mikrovalnu pećnicu. Prekrijte ga lagano navlaženim papirnatim ručnikom kako se ne bi isušio.

Uključite mikrovalnu na najjaču temperaturu dok krumpir lagano ne omekša. Ne mora biti potpuno kuhan. Vrijeme ovisi o količini i snazi uređaja, no za otprilike 450 grama krumpira obično je potrebno 5 do 6 minuta. Nakon toga, nastavite s pripremom prema receptu, primjerice, prženjem u tavi. Iznenadit ćete se brzinom i savršenom hrskavošću.

Dodatni savjeti za najbolje rezultate

Ovaj trik funkcionira sa svim vrstama krumpira, uključujući i batat. Vrijeme kuhanja prilagodite veličini i obliku komada - većim će komadima trebati nešto duže. Tehniku možete primijeniti i na oguljene i na neoguljene krumpire. Na kraju, budite oprezni pri vađenju tanjura iz mikrovalne pećnice jer će biti vrlo vruć, stoga obavezno koristite kuhinjsku rukavicu.