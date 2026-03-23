Kako će Vlada pomoći građanima i što će poduzeti protiv "benzinskog turizma"? Plenković danas predstavlja nove mjere

Paket, uz ostalo, sadrži:

ograničavanje najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata,

izmjenu Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju,

nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika,

pomoć poljoprivrednicima i energetskim subjektima, socijalno ugroženim građanima

Osiguranje sigurnosti opskrbe

Jedan od ključnih fokusa Vlade je osiguranje sigurnosti opskrbe, koja, kako je u nedjelju nakon sastanka užeg kabineta Vlade naglasio ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ni u jednom trenutku nije upitna.

Međutim, pojavio se novi izazov, takozvani "benzinski turizam". Zbog nestašica energenata u okolnim zemljama, posljednjih je dana zabilježen povećan pritisak na benzinske postaje u pograničnim područjima. Vlada stoga planira uvesti mjere za odvraćanje građana susjednih država od masovnog dolaska po gorivo u Hrvatsku.

Prije sjednice Vlade zakazane za 11 sati, mjere će biti predstavljene na sastancima u Banskim dvorima parlamentarnoj većini te socijalnim partnerima, piše N1.