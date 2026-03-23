Close Menu

Kako će Vlada pomoći građanima i što će poduzeti protiv "benzinskog turizma"? Plenković danas predstavlja nove mjere

Zbog poremećaja na tržištu energenata uzrokovanih sukobom na Bliskom istoku, Vlada će danas na sjednici donijeti Paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena

Paket, uz ostalo, sadrži:

  • ograničavanje najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata,
  • izmjenu Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju,
  • nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika,
  • pomoć poljoprivrednicima i energetskim subjektima, socijalno ugroženim građanima

Osiguranje sigurnosti opskrbe

Jedan od ključnih fokusa Vlade je osiguranje sigurnosti opskrbe, koja, kako je u nedjelju nakon sastanka užeg kabineta Vlade naglasio ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ni u jednom trenutku nije upitna.

Međutim, pojavio se novi izazov, takozvani "benzinski turizam". Zbog nestašica energenata u okolnim zemljama, posljednjih je dana zabilježen povećan pritisak na benzinske postaje u pograničnim područjima. Vlada stoga planira uvesti mjere za odvraćanje građana susjednih država od masovnog dolaska po gorivo u Hrvatsku.

Prije sjednice Vlade zakazane za 11 sati, mjere će biti predstavljene na sastancima u Banskim dvorima parlamentarnoj većini te socijalnim partnerima, piše N1.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
1