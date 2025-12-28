Kako bi Dado iz Smogovaca teoretski mogao smijeniti Tomaševića

Desničarski aktivisti predvođeni predsjednikom A-HSP-a Draženom Kelemincem i Alinom Kavurom jutros su se okupili ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, prosvjedujući protiv gradske vlasti zbog neodobravanja dodatnog koncerta Marka Perkovića Thompsona. Tijekom okupljanja puštane su Thompsonove pjesme, uključujući i Bojnu Čavoglave, uz poklič "Za dom spremni", a razvijena je i zastava HOS-a s istim sloganom. Policija je osiguravala skup i privremeno zatvorila cestu.

Najvažniju političku poruku iznio je Alin Kavur, aktivist i vijećnik u Donjoj Dubravi, koji je javno najavio pokretanje referendumske inicijative za opoziv Tomislava Tomaševića. "U veljači pokrećem referendum za tvoj opoziv. Krećemo službeno u prikupljanje potpisa", rekao je Kavur, tvrdeći da će građani imati priliku izravno odlučivati o smjeni gradonačelnika, piše Index.

Dan ranije Thompson je na koncertu u Areni Zagreb, uoči pjesme Bojna Čavoglave, pozvao publiku da se zagrebačkoj vlasti suprotstavi "na redovnim ili izvanrednim izborima", ustvrdivši da su gradske vlasti napad na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Nakon toga započeo je pjesmu uzviknuvši "Za dom", na što je publika odgovorila s "spremni".

Tomašević je ranije upozorio da će Thompsonu biti zabranjeni budući nastupi u gradskim prostorima ako se ponovno bude uzvikivao sporni pozdrav, dok je Gradska skupština donijela zaključak kojim se u svim gradskim prostorima zabranjuje korištenje slogana i obilježja koja potiču mržnju, uključujući i taj pozdrav, čije je povijesno izvorište vezano uz ustaški režim NDH, a koji je kasnije koristio i HOS tijekom Domovinskog rata.

Nakon Thompsonovog poziva na njegovo rušenje "na redovnim ili izvanrednim izborima" i nakon okupljanja desničara pred njegovom zgradom koji su najavili referendum, Tomašević je poručio da je dvaput izabran na demokratskim izborima te da mu građani Zagreba daju mandat i povjerenje za vođenje grada, naglasivši da će, dok god ima njihovu podršku, savjesno obavljati posao i donositi odluke koje smatra ispravnima bez obzira na pritiske.

Kako se može opozvati gradonačelnika Zagreba

Prema važećem hrvatskom zakonodavstvu, zagrebački gradonačelnik može biti opozvan isključivo referendumom. Referendum mogu pokrenuti građani ako u zakonskom roku prikupe potpise najmanje 20 posto svih birača upisanih u popis birača Grada Zagreba. U praksi to znači da bi inicijativa trebala prikupiti oko 130 do 140 tisuća valjanih potpisa, ovisno o aktualnom broju birača. Brojka je to koja je vrlo teško dostižna u ovom ili sličnim slučajevima. Treba napomenuti da do sada nijedan referendum za opoziv gradonačelnika u Hrvatskoj nije bio uspješan.

Potpisi se smiju prikupljati najdulje 15 dana. Nakon predaje potpisa slijedi njihova provjera, a ako se utvrdi dovoljan broj valjanih potpisa, nadležna tijela raspisuju referendum.

Za razliku od ranijih izbornih pravila, za referendum o opozivu gradonačelnika, kada bi se on doista raspisao, ne postoji uvjet minimalne izlaznosti. Odluka se donosi većinom glasova birača koji izađu na referendum. Ako većina izašlih birača glasa za opoziv, mandat gradonačelnika prestaje danom objave konačnih rezultata.

U tom slučaju Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika, a u Zagrebu se potom raspisuju izvanredni izbori za gradonačelnika i Gradsku skupštinu.

Hoće li najave o referendumu ostati na razini političke poruke ili će u veljači doista započeti formalna referendumska procedura i prikupljanje potpisa, ostaje za vidjeti. U svakom slučaju, zagrebačka politička scena ušla je u razdoblje pojačanih tenzija u kojem će se sukob između gradske vlasti i desnice očito jačati.