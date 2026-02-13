Kakav vikend pred nama: Prvo olujno jugo i nova ciklonalna plima pa konačno bura. Ako mislite da je zima gotova, nije

Vrgorac je od početka veljače do sada već prešao 200 litara kiše od četvornom metru. Preko 150 litara palo je na dubrovačkom području, dijelu sjeverne Dalmacije, Čiova, doline Neretve Zamosorja... U svakom slučaju već je sada izvjesno da će nakon ekstremno kišovitog siječnja i veljača biti iznimno kišovita kada se pojave klimatološke analize, a i spomenuta dva kišna mjeseca nastavila su se na ranije kišno razdoblje.

Današnje najviše dnevne temperature zraka bile su od 7 do 14°C, prilično više od prosjeka za ovaj dio godine. Dalmacija je bila daleko od najtoplijeg dijela zemlje jer su u Slavoniji temperature rasle do 18 ili 19 stupnjeva.

Zadnja 24 sata najviše kiše je palo na trogirskom području, na Čiovu i Šolti, ponegdje i preko 50 mm oborine. Kišu je donijela nova, vrlo duboka ciklona zbog koje se tlak zraka na razini mora prolazno spustio do samo 985 hektopaskala što je na većem dijelu Jadrana bio najniži tlak zraka dosadašnjeg tijeka godine.

Veći dio dana puhalo je umjereno do jako jugo koje je navečer slabilo i postupno dreknulo na buru podno Velebita, a bura će se u petak proširiti cijelim Jadranom.

Među ostalim, zbog iznimno niskog tlaka zraka i u četvrtak je zabilježena jedna od najviših razina mora ove godine. Primjerice, mareograf u Splitu je tijekom popodnevni sati zabilježio razinu mora 62,8 centimetara iznad prosječne. To je za 13 centimetara niže od plime koje nas je pogodila prošli tjedan, ali je bilo itekako dovoljno da se niži dijelovi obale ponovno nađu pod morem.

Ako ste se zaželjeli suhog vremena, nije da ga neće biti sljedećih desetak dana, ali samo povremeno. Kiša će biti česta, a nema sumnje da će jedna od obilnijih bila ona koja stiže za vikend, osobito u drugom dijelu subote.

Općenito se može reći da će sljedeća dva dana biti toplo, u nedjelju će malo zahladiti, u utorak ponovno zatopliti, a u drugom dijelu tjedna mogle bi nam se vratiti zimske temperature zraka, ali bez vrijednost od kojih bi morali "strahovati".

Danas će biti promjenjivo oblačno, većinom u prvom dijelu dana uz mogućnost malo kiše. Popodne suho i postupno razvedravanje. Puhat će umjerena bura i tramontana, jača prema otvorenom moru. Navečer će na moru okretati na slabo do umjereno jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka od 5 do 10°C, najviše dnevne od 11 do 16°C.

Subota će biti pretežno oblačna, povremeno uz kišu, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice će pasti preko 40 litara kiše po četvornom metru. Puhat će jako do vrlo jako jugo s olujnim udarima, oni najjači će na moru dosezati ili prelaziti 100 km/h. Jugo će slabiti krajem dana i prvo na sjevernom Jadranu okrenuti na buru. But će toplo za dio godine, s burom umjeren pad temperature zraka.

U nedjelju još u prvom dijelu dana oblačno povremeno uz kišu, u planinama i malo snijega. Oborine će prvo prestati na sjeveru Dalmacije, a veći dio dana će se zadržati u južnoj. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita olujna s orkanskim udarima.

Bura u nedjelju: