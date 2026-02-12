Dio dalmatinske obale i otoka ponovno pod morem zbog ciklonalne plime. Vrhunac bi mogao biti u drugom dijelu noći

Vrgorac je od početka veljače do sada već prešao 200 litara kiše od četvornom metru. Preko 150 litara palo je na dubrovačkom području, dijelu sjeverne Dalmacije, Čiova, doline Neretve Zamosorja... U svakom slučaju već je sada izvjesno da će nakon ekstremno kišovitog siječnja i veljača biti iznimno kišovita kada se pojave klimatološke analize, a i spomenuta dva kišna mjeseca nastavila su se na ranije kišno razdoblje.

Današnje najviše dnevne temperature zraka bile su od 7 do 14°C, prilično više od prosjeka za ovaj dio godine. Dalmacija je bila daleko od najtoplijeg dijela zemlje jer su u Slavoniji temperature rasle do 18 ili 19 stupnjeva.

Zadnja 24 sata najviše kiše je palo na trogirskom području, na Čiovu i Šolti, ponegdje i preko 50 mm oborine. Kišu je donijela nova, vrlo duboka ciklona zbog koje se tlak zraka na razini mora prolazno spustio do samo 985 hektopaskala što je na većem dijelu Jadrana bio najniži tlak zraka dosadašnjeg tijeka godine.

Veći dio dana puhalo je umjereno do jako jugo koje je navečer slabilo i postupno dreknulo na buru podno Velebita, a bura će se u petak proširiti cijelim Jadranom.

Među ostalim, zbog iznimno niskog tlaka zraka i u četvrtak je zabilježena jedna od najviših razina mora ove godine. Primjerice, mareograf u Splitu je tijekom popodnevni sati zabilježio razinu mora 62,8 centimetara iznad prosječne. To je za 13 centimetara niže od plime koje nas je pogodila prošli tjedan, ali je bilo itekako dovoljno da se niži dijelovi obale ponovno nađu pod morem.

More se večeras ponovno diže, a vrhunac novog vala zbog lunarne plime mogao bit biti oko 2 sata iza ponoći. Međutim, sretna je okolnost da nema značajnog vjetra ni valova.

