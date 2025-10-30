Close Menu

Kakav ulov policije u Dalmaciji: Pogledajte što su pronašli kod 50-godišnjaka

50-godišnjak je zaradio prijavu

Policijski službenici Policijske postaje Makarska dovršili su kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Uništavanje zaštićenih dijelova prirode iz čl. 204. Kaznenog zakona.

Tijekom kriminalističkog istraživanja, u mjestu Brela, policijski službenici zatekli su navedenu osobu u nezakonitom posjedovanju 17 divljih ptica, strogo zaštićenih zakonom. Utvrđeno je kako je u posljednji mjesec dana na nezakonit način, koristeći umjetne strške tzv. baketine hvatao jedinke strogo zaštićenih vrsta, divljih ptica.

Od osumnjičenog su oduzete ptice vrsta: češljugar, zelendur, žutarica, juričica i čižak, kao i oprema namijenjena za njihovo hvatanje — tzv. baketine s ljepilom, mreže i zvučnici korišteni za vabljenje ptica.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv 50-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

