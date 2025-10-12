KAKAV SHOW Dara Bubamara bivšoj ženi Igora Kojića rekla da liči na Severinu. Ona joj odgovorila: I ja sam Kebina bivša snajka

S emitiranjem je počela nova sezona popularnog srpskog glazbenog showa Zvezde Granda. Nakon smrti Saše Popovića, koji je pokrenuo ovu emisiju, promijenili su se i članovi žirija. Ove godine žiri čine Ana Bekuta, Ceca Ražnatović, Snežana Đurišić, Dara Bubamara, Dragan Kojić Keba, Aleksandar Milić Mili i Đorđe David.

U epizodi emitiranoj ovoga vikenda na pozornicu je stala Sofija Dacić, bivša supruga Igora Kojića, koji je ranije bio u braku sa Severinom. Naime, Igor, inače sin Dragana Kojića Kebe koji sjedi u žiriju Zvezdi Granda, sa Severinom je bio u braku šest godina. Razveli su se 2021., a početkom ove godine Igor se oženio Sofijom Dacić. Međutim, brak nije dugo potrajao i razveli su se nakon svega nekoliko mjeseci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Daru su zbunile "Kebine snajke"

Sofija se u showu predstavila s pjesmama Dodiri od stakla i Taj život moj, a njena izvedba svidjela se članovima žirija. Kada je došao red na komentiranje njenog nastupa, Dara Bubamara je odlučila usporediti Sofiju sa Severinom. Dara nije imala pojma da je Igor bio s obje u braku, stoga je njena provala i vidno zbunjena reakcija bila urnebesna.

"Meni si bila odlična, ali moram ti reći da me jako podsjećaš na Kebinu bivšu snajku Severinu", rekla je Dara. "Ja sam isto bivša snajka", odgovorila je Sofija. Zbunjena Dara rekla je: "Molim?". Zbunjeni su bili i ostali članovi žirija.

"Ja sam mislila na Severinu. Pa kako?", objasnila je Dara. Zatim se ubacio i Keba, rekavši za Severinu da je ona bila prva "snajka". "Ja sam mu druga", ubacila se Sofija. "Jao bože, koja slučajnost. Izvini Kebo", rekla je Dara.

"Ja sam htjela reći da liči na Severinu", nastavila je Dara. "Gdje baš to", rekla je Sofija. Dara, i dalje zbunjena, pitala je Sofiju je li bila s Kebinim sinom Igorom. "Svaka čast, onda Igor stvarno ima ukus za žene", zaključila je Dara.

Podsjetimo, prošle godine počelo se šuškati o vezi Sofije Dacić i Igora Kojića, a vijest o vjenčanju pojavila se u siječnju ove godine. Već ovoga ljeta doznalo se da su se Igor i Sofija razveli, piše Index.