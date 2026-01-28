KAKAV PREOKRET Hrvatska u drugom poluvremenu uzela prednost i pobijedila Mađarsku. Napeto je bilo do samog kraja

Hrvatski rukometaši ušli su u polufinale Europskog prvenstva. U švedskom Malmöu su svladali Mađarsku s 27:25. Tako su osvojili prvo mjesto u skupini II, a drugi je Island koji je nadigrao Sloveniju s 39:31. Švedska će, bez obzira na ishod utakmice sa Švicarskom koja se igra od 20.30, ostati na trećem mjestu i razigravati za peto mjesto i izravni plasman na Svjetsko prvenstvo za godinu dana.

Mađarska je tri četvrtine utakmice vodila s jednim do četiri gola razlike. Jedino izjednačenje bilo je 1:1. Naši su okrenuli 16:19 na 22:20. Sve napade su Mađari odigravali s igračem više u polju, bez golmana. Kad su naši odgovorili istom mjerom, okrenuli su rezultat u svoju korist i do kraja držali jedan do dva gola prednosti.

Najučinkovitiji igrači Hrvatske bili su Lučin, D. Mandić, Klarica i Šoštarić s 4 pogotka, a potom Raužan, Martinović i Načinović s 3 pogotka; Cindrić i Maraš s 1 pogotkom, a nastupili su još Ćeško, Glavaš, Šušnja i Srna. Na golu se istaknuo vratar Kuzmanović s 8 obrana, a nastupio je i M. Mandić.

U trenutku pisanja članka, Hrvatska će polufinale igrati protiv Danske 30. siječnja.