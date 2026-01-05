Kakav je to život? Hrvatske mirovine tri su puta niže od europskog prosjeka: "Kad plati režije, ostane joj dva eura dnevno"

Iako mirovine rastu, po pitanju životnog standarda umirovljenicima nije do osmijeha.

"Nikakav. Ja mislim da je masa umirovljenika gladna, da jako teško žive, troškovi života su katastrofa", kaže Jagoda iz Zagreba.

"Imam sestru koja ima mirovinu 300 eura, stanarina joj je 100 eura. Kad plati režije, ostane joj točno dva eura na dan", kaže Doda iz Splita.

Da se živi na rubu, pokazuju i podaci Eurostata.

Europski prosjek mirovine 2023. iznosio je 17.300 eura bruto godišnje, odnosno oko 1440 eura mjesečno. Hrvatska je daleko ispod prosjeka, s 5500 eura godišnje – mjesečno 464 eura. Ispod Hrvatske su Srbija i Bugarska. U zemljama poput Italije i Njemačke mirovine su oko europskog prosjeka, dok su na samom vrhu Island i Danska s više od 30.000 eura godišnje.

"Prije sam mogao uštedjeti više, pomoći i djeci, ali sad ne ide, ne ide. Troškovi su preveliki", kaže Božidar iz Požege.

Mirovina je i rasla – u studenom je u prosjeku isplaćeno oko 560 eura neto. Paralelno su rasli gotovo svi troškovi, piše Dnevnik.