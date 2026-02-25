Kakav je ovo brod uplovio u Loru?

Višenamjenski logistički brod Ratne mornarice Francuske Republike FS LOIRE (A602) uplovio je u utorak, 24. veljače 2026., u vojnu luku Lora u Splitu.

Posjet Hrvatskoj ratnoj mornarici i gradu Splitu ostvaren je u sklopu planiranih aktivnosti bilateralne vojne suradnje, a brod će u luci Lora boraviti do 28. veljače 2026.

U prigodi dolaska broda, Hrvatsku ratnu mornaricu posjetio je veleposlanik Francuske Republike u Republici Hrvatskoj Fabien Fieschi. Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Damir Dojkić na prijemu je zaželio dobrodošlicu francuskom veleposlaniku i upoznao ga sa zadaćama i aktivnostima Hrvatske ratne mornarice. Tom je prigodom istaknuta dobra bilateralna suradnja dviju mornarica.

Nakon uplovljavanja i veza u luci, zapovjednik francuskog broda poručnik bojnog broda Damien Casini sa svojim je izaslanstvom posjetio Flotu HRM-a, gdje ga je primio zapovjednik Divizijuna za minsko i protuminsko djelovanje kapetan fregate Davor Alujević sa suradnicima.

Uz protokolarni prijem, program posjeta obuhvaća aktivnosti zajedničkog uvježbavanja ronitelja Flote HRM-a i ronitelja u sastavu posade broda FS LOIRE te provedbu uvježbavanja na moru s brodom Obalne straže Republike Hrvatske.

Brod FS LOIRE (A602) je višenamjenski logistički brod čija je zadaća pružanje potpore i pomoći na otvorenom moru. Francuska mornarica raspolaže s četiri broda ove klase, a brod FS SEINE (A604) posjetio je Split i 2022. godine. FS LOIRE dug je 67,3 m, širok 15,8 m i ima gaz od 5 m, a posadu čini 36 članova.