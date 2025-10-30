Kakav 'heroj' iz Dalmacije: Uznemiravao mladića zbog nepostojećeg duga, sada završio iza rešetaka

Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom zbog kaznenog djela iznuda u pokušaju.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 41-godišnjak u vremenskom razdoblju od početka mjeseca rujna 2024. godine do 27. listopada 2025. godine u više navrata uputio ozbiljne prijetnje oštećenom 31-godišnjaku radi naplate nepostojećeg dug, a koje prijetnje su kod oštećenog izazvale osjećaj straha i nelagode.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni muškarc je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.