Kakav AS, Antonio Plazibat podržao "Bradatu aukciju extreme" s 1.000 eura, u tri dana prikupljeno 11.000: "Ovo nije moja vožnja, ovo je vožnja svih nas"

U ponedjeljak, utorak i srijedu City Center one bio je mnogo više od običnog trgovačkog centra. Tijekom ta tri dana prostor se pretvorio u mjesto susreta humanosti, motora i snažne životne poruke, gdje su se svakodnevica i solidarnost isprepleli na poseban način. U središtu pažnje nalazio se izloženi BMW K 1600 „Bumblebee“, motocikl s kojim Željan Rakela, predsjednik BMW Moto Kluba Dalmacija i iskusni motoavanturist, vozi svoju humanitarnu Bradatu vožnju Extreme, kao dio velikog Projekta 120.

Motocikl kao simbol ideje, a ne samo snage

Od jutra do večeri brojni posjetitelji zaustavljali su se uz motocikl, fotografirali se, razgovarali s neumornim Rakelom i upoznavali se s pričom koja stoji iza ovog nesvakidašnjeg pothvata. No izloženi BMW nije bio tek demonstracija tehničke snage i dizajna – bio je simbol ideje da se osobni izazov može pretvoriti u kolektivno dobro, a individualna strast u snažan društveni doprinos.

Projekt 120: kilometri koji imaju smisao

S puno strpljenja, osmijeha i vidljive strasti, Željan Rakela objašnjavao je posjetiteljima cilj Projekta 120. Plan je ambiciozan, ali jasan: tijekom 2026. godine, u 365 dana, prijeći 120.000 kilometara diljem Europe i pritom prikupiti 120.000 eura donacija, povodom 120 godina Rotaryja u svijetu. Projekt okuplja moto klubove iz Hrvatske i cijele Europe, Rotary klubove, ali i sve ljude dobre volje koji vjeruju da se zajedništvom mogu pomaknuti granice i napraviti stvarna razlika.

Više od 11.000 eura u samo tri dana

Rezultat trodnevne akcije u City Center Oneu nadmašio je sva očekivanja. U samo tri dana prikupljeno je više od 11.000 eura donacija, što predstavlja snažnu potvrdu da javnost prepoznaje iskrenost, predanost i svrhu ovog humanitarnog pothvata. Odaziv građana pokazao je da ideje koje dolaze iz srca nailaze na podršku, bez obzira na formu u kojoj su predstavljene.

Dolazak Antonija Plazibata: gesta koja je govorila sve

Posebno emotivan trenutak zabilježen je dolaskom Antonija Plazibata, trenutno najboljeg aktivnog kickboksača. Samo nekoliko dana nakon iznimno zahtjevnog i uspješnog meča, Plazibat je došao dati podršku projektu, još uvijek s vidljivim tragovima borbe – masnicama ispod lijevog oka. Bez velikih riječi, ali snažnom gestom, uplatio je 1.000 eura donacije za Županijsku ligu protiv raka, jasno pokazavši da pravi borci ne skidaju rukavice kada izađu iz ringa.

„Ovo nije moja vožnja, ovo je vožnja svih nas“

„Ovo nije moja vožnja, ovo je vožnja svih nas“, često ističe Rakela, naglašavajući da svaki kilometar ima smisao samo ako pomaže nekome drugome. Upravo je ta poruka bila nit vodilja cijelog događanja, zbog čega je City Center One na tri dana postao simbol onoga što zajednica može biti kada se spoje strast, hrabrost i empatija.

Bradata vožnja Extreme još jednom je pokazala da motocikl nije samo sredstvo putovanja, već snažan alat za povezivanje ljudi i pokretanje stvarnih promjena. A prava vožnja – ona koja mijenja živote – tek počinje.