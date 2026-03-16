Kada se skidaju zimske gume?

S dolaskom toplijih dana mnogi vozači s nestrpljenjem iščekuju 15. travnja, datum koji službeno označava kraj obveze korištenja zimske opreme na hrvatskim cestama. Ta obveza, koju propisuje Ministarstvo unutarnjih poslova, na snazi je svake godine od petnaestog studenog i odnosi se na točno definirane zimske dionice javnih cesta, piše Večernji list.

Riječ je o mreži koja obuhvaća gotovo 840 kilometara autocesta te više od 1.860 kilometara državnih i županijskih cesta, prvenstveno u kontinentalnom dijelu zemlje te gorskim područjima, gdje su snijeg i led najčešća pojava. Važno je naglasiti da se u navedenom razdoblju na tim prometnicama zimska oprema mora koristiti bez obzira na vremenske prilike, što znači da je obvezna čak i ako je kolnik potpuno suh i bez snijega.

Kako bi se zadovoljili propisi, pod zimskom opremom za osobna vozila do tri i pol tone podrazumijevaju se dvije mogućnosti. Prva i preporučljivija opcija jest korištenje četiri zimske gume, koje nose oznake M+S, M.S., M&S ili simbol snježne pahuljice s tri planinska vrha (3PMSF).

Druga, zakonski dopuštena alternativa, jest posjedovanje četiri ljetne gume čija dubina profila ne smije biti manja od četiri milimetra, ali uz obavezno posjedovanje lanaca za snijeg u vozilu. Lanci moraju biti spremni za postavljanje na pogonske kotače u slučaju potrebe, odnosno kada se naiđe na dionicu prekrivenu snijegom ili ledom. Izuzetak od ovih pravila odnosi se jedino na vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Međutim, ključno pitanje koje muči mnoge vozače jest prestaje li svaka opasnost i zakonska obveza točno 15. travnja. Odgovor je negativan, a upravo u tome leži zamka koja može dovesti do neugodnosti i sankcija. Naime, Zakon o sigurnosti prometa na cestama definira pojam "zimskih uvjeta", koji nastupaju svaki put kada je kolnik prekriven snijegom ili kada na njemu ima poledice.

U takvim okolnostima, neovisno o datumu u kalendaru, zimska oprema postaje obvezna na svim cestama u Republici Hrvatskoj, a ne samo na prethodno definiranim zimskim dionicama. To znači da vas snježna mećava krajem travnja u Lici ili Gorskom kotaru može dovesti u prekršaj ako ste na vozilo već montirali ljetne gume, a u prtljažniku nemate lance.

Policijski službenici imaju ovlast zaustaviti i kazniti svakog vozača koji ne poštuje ove propise. Kazna za vozača koji upravlja vozilom bez propisane zimske opreme u trenucima kada je ona obvezna iznosi 130 eura. No, to nije sve. Ako policajac procijeni da vozilo ugrožava sigurnost prometa, može narediti vozaču da odmah prekine vožnju sve dok ne osigura adekvatnu opremu. U slučaju nepoštivanja naredbe, vozilo se može isključiti iz prometa, a vozaču se privremeno oduzimaju registarske pločice. Kazne su još drastičnije za pravne osobe i obrtnike koji dopuste da njihovo vozilo sudjeluje u prometu bez zimske opreme, a kreću se u rasponu od 660 do čak 1.990 eura. Cjelovit popis pravila i dionica dostupan je na stranicama Hrvatskog autokluba.