Kada krenuti s vožnjom nakon hladnog starta zimi?

Vožnja automobila je najbrži način da zagrijete motor i za njegov povratak na normalan radni omjer zraka i goriva.

Rad u praznom hodu nije najbolji za zagrijavnje motora, objašnjavaju u Popular Mechanicsu. Oni su pitali Volvo, koji provodi testiranja na ledenom vremenu na Arktiku, trebaju li njihovi novi automobili bilo kakvu vrstu zagrijavanja, a odgovor je bio vrlo jednostavan.

"Najbolje je dati motoru samo nekoliko sekundi da podigne tlak ulja prije normalne vožnje, a dobra kvaliteta i stanje ulja ključni su za zaštitu motora u uvjetima hladnog pokretanja", rekao je glasnogovornik Volva, prenosi HAK revija.

Dakle, dovoljno je odvojiti samo malo vremena nakon paljenja i krenuti…