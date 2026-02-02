"Kada je u Splitu održan Pride to nije bio 'državni udar'. Danas ista politička opcija viče o napadu na autonomiju lokalne samouprave"

Petar Škorić u objavi na društvenim mrežama osvrnuo se na aktualne političke rasprave oko uloge države i lokalne samouprave, povlačeći paralelu s događajima iz 2011. godine u Splitu.

"Godine 2011. Grad Split pokušao je administrativno spriječiti održavanje prvog Pridea na Rivi planiranom rutom kojom se tradicionalno kreće procesija za Sv. Duju.

Tadašnja SDP-ova Vlada intervenirala je.

Premijer Zoran Milanović te ministri Arsen Bauk i Ranko Ostojić bili su jasni:

lokalna vlast ne može biti iznad zakona.

Skup je održan. Institucije su odradile posao.

Nitko tada nije govorio o “državnom udaru”.

Danas, kada Grad Zagreb bez sudske zabrane zabranjuje nastup Marko Perković Thompson, ista politička opcija viče o napadu na autonomiju lokalne samouprave.

Gradonačelnik Zagreba i čelnik koalicijskog SDP-a Siniša Hajdaš Dončić državnu intervenciju sada proglašavaju prijetnjom demokraciji.

Što se to promijenilo?

Nije ni Zakon ni Ustav, već politički interes.

U ključnim trenucima za državu Vlada Republike Hrvatske ima pravo i obvezu donositi odluke radi zaštite javnog interesa, pravnog poretka i društvene stabilnosti, što po svemu ovaj događaj jest.

To nije nikakav presedan, već je to ustavna praksa.

Kad je državna intervencija služila “njihovoj” politici, zvala se obranom prava.

Kad im više ne odgovara, postaje “udar”.

To više ne predstavlja nikakvu borbu za autonomiju, već je to borba za kontrolu.

Hvala Bogu Hrvatska nije skup malih feuda.

Gradovi nisu privatni posjedi političkih opcija.

Zakon vrijedi ili za sve ili ni za koga.

Kako to da je država 2011. imala pravo intervenirati, a danas navodno nema?

Sve ostalo je političko licemjerje", napisao je na Facebooku.