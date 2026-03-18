Kada je bolje koristiti maslac, a kada ulje - znate li razliku?

Maslac godinama prati loša reputacija - mnogi ga automatski izbjegavaju i zamjenjuju uljem čim nešto ide na tavu. No u praksi stvari nisu tako jednostavne: maslac nije "lošiji", nego je drugačiji. I u nekim je situacijama zapravo bolji izbor.

Razlika nije samo u nutritivnim vrijednostima, nego i u načinu na koji se ponaša tijekom kuhanja. Maslac sadrži vodu i mliječne krute tvari koje daju bogatiji okus, ali i ograničavaju temperaturu na kojoj se može koristiti. Ulje je stabilnije, ali često neutralnije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zato je ključno znati kada koji koristiti - jer to direktno utječe na okus, teksturu i konačni rezultat jela.

Kada je maslac bolji izbor

Maslac je najbolji tamo gdje želite puniji okus, kremastu teksturu i "zaokruženo" jelo. Njegove mliječne komponente tijekom zagrijavanja lagano karameliziraju, što daje onu prepoznatljivu aromu koju ulje jednostavno nema.

Najviše dolazi do izražaja u:

jelima s jajima - kajgana i omleti s maslacem su mekši i kremastiji

umacima - posebno onima na bazi maslaca, vina ili vrhnja, gdje daje gustoću i sjaj

ribi i piletini - pri laganom pečenju maslac pomaže zadržati sočnost i dodaje aromu

povrću - kratko pirjano povrće na maslacu ima izraženiji okus

slasticama - ključan je za teksturu kolača, keksa i prhkog tijesta

Također, maslac je odličan za završavanje jela. Dodavanje male količine na kraju pečenja mesa, tjestenine ili povrća (tzv. "montiranje") može značajno poboljšati okus i teksturu.

Kada je ulje ipak bolji izbor

Maslac ima jednu veliku manu - niska točka dimljenja. To znači da na višim temperaturama brzo počinje gorjeti, tamniti i razvijati gorak okus.

Zato je ulje bolji izbor kada:

pečete na jakoj vatri (npr. steak ili wok)

radite hrskavu koricu na mesu

pržite u dubokom ulju

trebate stabilnu masnoću za dulju termičku obradu

Biljna ulja, poput suncokretovog ili maslinovog (ovisno o vrsti), mogu podnijeti više temperature bez promjene okusa.

Zato profesionalni kuhari često koriste kombinaciju ulja i maslaca - ulje sprječava zagaranje, a maslac dodaje aromu. Primjerice, meso se prvo zapeče na ulju, a zatim se doda maslac za završnicu.

U konačnici, nije stvar u tome da treba izbaciti maslac, nego ga koristiti pametno. U jelima gdje okus igra glavnu ulogu, često je bolji izbor od ulja - dok je za visoke temperature ulje i dalje sigurnija opcija.