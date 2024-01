"KAD UDARI JUŽINA" I DEVETI PUN RASPRODALA SPLIT! Splićanke najavile novu izvedbu uz poseban jubilej Teatra uz more

Vijest kako je kazališna komedija "Kad udari južina" i večeras rasprodala dvoranu više nije vijest, već je postala svakodnevnica u novom poglavlju glumačkog života Petre Kraljev i Jagode Kumrić.

Već s prvom izvedbom prošlog ljeta postale su miljenice splitske publike a s čak devet rasprodanih izvedbi u Splitu u samo šest mjeseci od premijere dokazale su kako instant popularnost nije bila ni najmanje slučajna.

"Ma koliko smo vjerovale u to što radimo od prve izvedbe lagale bi kad bi rekle da nismo i mi ugodno iznenađene i presretne uspjehom koji je ova komedija postigla kod publike. I ne samo kod nas doma u Splitu. Iza nas su i po više puta rasprodane dvorane Lisinski u Zagrebu, HNK Šibenik, HNK Zadar, HKD Rijeka ali i Hvar, Imotski, Nova Gradiška, Makarska, Ploče, Klis, Kastav...ne možemo sve ni nabrojati. Naravno naš Split je ipak rekorder sa devet rasprodanih izvedbi. Zato nam je itekako drago što će naša desete izvedba u Splitu, dogovorena za 19. veljače, biti i dio proslave Teatra uz more na kojem je sve počelo. " - Petra Kraljev

"Kao glavni producent B GLAD Produkcije koja je na prvu prepoznala potencijal ove komedije i talent, ali i rad, Petre i Jagode presretan sam zbog ovog uspjeha koji su zaslužile i naravno da im svi u timu želimo još puno uspjeha u ovom ali i u narednim projektima. S druge strane, kao izvršni producent Tetra uz more zahvalan sam publici Splita i okolice koja nas je od prvog dana prepoznala, podržala i zajedno s nama stvorila jednu novu kazališnu obitelj. Bez publike uspjeh Teatra uz more ne bi bio moguć, kao ni jubilej koji je pred nama. Deseta izvedba komedije "Kad udari južina" koja će se održati 19. veljače u dvorani Lora ujedno će biti i 250. izvedba na Teatru uz more. Počelo je kao ljetni festival, prometnulo se u cjelogodišnju kazališnu sezonu, zaživio je Teatar uz more za djecu i mlade, ostvarene su brojne suradnje s drugim gradovima i ugostili smo na tisuće zadovoljnih posjetitelja. Baš njima u zahvalu odlučili smo za desetu izvedbu Južine, kao najpopularnije komedije ove sezone, i 250. izvedbu Teatra uz more pokloniti poseban popust svim našim posjetiteljima te će ulaznica za ovu izvedbu "Južine" 19. veljače za sve iznositi 10 eura." - Tadija Kolovrat

Kad dugo prešućivane istine isplivaju na površinu, na kušnju stavljaju jedno veliko žensko prijateljstvo. Emotivna komedija o životnom prijateljstvu Mimi i Gite lako je ukrala srca gledatelja, dođite i uvjerite se zašto je publika ovu komediju toliko zavoljela na desetoj splitskoj izvedbi 19. veljače.

