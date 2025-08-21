"Kad sam došla, imala sam što i vidjeti...." Turisti stigli u Dalmaciju pa ostavili desetke tisuća eura štete u kući s bazenom. Vlasnica nam u šoku pričala detalje...

''Gosti iz pakla'' sve je češća fraza kojom se koriste iznajmljivači duž naše obale, a kako to izgleda kad ti gosti iz pakla unište gotovo cijelu kuću za odmor uvjerila se naša čitateljica koja nam se javila kako bi ispričala svoju priču. U malom dalmatinskom mjestu gospođa posjeduje kuću za odmor koju je krajem lipnja iznajmila grupi turista na šest noćenja. Šest Nijemaca porijeklom iz Sirije i dvije Ukrajinke iznajmili su kuću za odmor koja je opremljena bazenom, saunom, jacuzzijem te ostalim popratnim sadržajem koji svaka kuća za odmor nudi kako bi se njeni gosti osjećali ugodno te dobro odmorili i zabavili.

Kaos oko bazena

''Drugi dan sam došla donijeti tablete za bazen i očistiti oko bazena'', počinje svoju priču ova iznajmljivačica te nastavlja.

''Kad sam došla imala sam što i vidjeti. Po vodi u bazenu plivalo je ulje. Oko bazena bio je prosut kečap, mlijeko, jogurt. U bazenu su bili komadi lubenice, a po dvorištu jaja kojima su se, valjda, gađali. Bila sam šokirana, a pošto ne znam dobro njemački otišla sam po susjeda koji jako dobro govori njemački te smo skupa pokucali na vrata. Prvo nam nisu htjeli odgovoriti, bunili se da ih uznemiravamo na vjerskoj osnovi, i kad su napokon izašli da razgovaramo nisu htjeli platit štetu'', priča nam gospođa.

Policija i pokušaj dogovora

Vlasnica je pozvala policiju koja je izašla na teren. Policijski službenici napravili su zapisnik te molili vlasnicu da ne podnosi prijavu jer u protivnom njenim gostima slijedi izgon iz Njemačke, nego da se pokuša dogovoriti kako bi gosti pokrili troškove nastale štete.

''Pozvala sam agenciju koja profesionalno čisti kamen jer to ulje smo čistili nekoliko dana. Kad sam ušla u kuću, došlo mi je slabo. Zidovi su bili umrljani uljem, kečapom, jogurtom, jajima. Onda su se polijevali u kupatilu i po cijeloj kući, tako da je sav knauf povukao tu vlagu. Garnitura za sjedenje je uništena od opušaka od cigareta. Na katu kuće je otrgnuta željezna ograda. Svi ormari su uništeni koji su rađeni po mjeri, a u donjem dijelu kuće koji je građen u rustikalnom stilu uništen je prirodni kamen'', pojašnjava.

Kad ni nakon par dana boravka u kući gosti nisu htjeli podmiriti štetu, vlasnica je najavila tužbu i dolazak odvjetnika. Tog istog dana u popodnevnim satima zatekla je praznu kuću. Gosti iz pakla dali su petama vjetra, u kući su ostavili prtljagu, a sa sobom ponijeli samo osnovne stvari.

"Slučaj smo prijavili i Državnom odvjetništvu"

''Ostala sam šokirana i ponovno smo pozvali policiju. Kuća je morali bit zatvorena nekoliko dana kako bi policija sve uslikala i napravila zapisnik. Slučaj smo prijavili i Državnom odvjetništvu jer materijalna šteta je ogromna. Primila sam i prijeteće poruke od jednog gosta, a u kući smo pronašli kofer pun seksualnih pomagala, vjerujemo, s ciljem snimanja pornografskih filmova'', zaključuje gospođa.

Materijalna šteta je procijenjena na 30 000 eura, a vlasnica je trošak čišćenja podmirila o svom trošku.

''Nije mi bilo svejedno kad sam primila prijeteće poruke. U njima stoji kako su oni, navodno, otišli u Njemačko veleposlanstvo te tamo ispričali kako su pobjegli iz kuće jer smo ih mi htjeli ubiti. I navodno, oni će mene tužiti'', nastavlja priču ova žena.

Gorko iskustvo iznajmljivačice

''Ovo je jako loše iskustvo, nismo ni sanjali da nam se nešto takvo može desiti. S ljubavlju gradiš nešto od čega obitelj živi, posvetiš se svakom gostu maksimalno i onda ti jedna ekipa na ovakav način razbije sezonu. Puno smo izgubili jer smo čistili kuću, nismo ju mogli iznajmiti u ovakvom stanju. Ekipa nam je na Bookingu ostavila ocjenu jedan. Kontaktirali smo i njih kako bi im pojasnili situaciju te tražili od njih da maknu tu ocjenu, koja šteti našem ugledu na što smo dobili odgovor od Bookinga kako to nije u njihovoj domeni. Još jedan apsurd u cijelom slučaju. Nadam se kako će naše Državno odvjetništvo riješiti ovaj slučaj, znamo da će dugo trajati ali vjerujemo u pozitivan ishod '', zaključuje naša sugovornica.