Kad ružičasta majica napravi promjenu: SKAC_ST započinje s novim projektom Mala škola prijateljstva

Započinje projekt Mala škola prijateljstva u ozračju obilježavanja Dana ružičastih majica, međunarodnog dana posvećenog borbi protiv vršnjačkog nasilja. Taj se dan obilježava posljednje srijede u veljači, ove godine 25. veljače, a tradicija obilježavanja Dana ružičastih majica potječe iz Kanade 2007. godine, kad su učenici solidarno odjenuli ružičaste majice nakon što je njihov kolega doživio nasilje zbog nošenja iste boje, i od tada se širom svijeta koristi kao simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja. Mala škola prijateljstva tako postaje svojevrsni nastavak poruke Dana ružičastih majica, ne samo podsjetnik da nasilju treba reći „ne“, nego i konkretan odgovor na pitanje kako graditi odnose u kojima se svako dijete osjeća viđeno, prihvaćeno i vrijedno.

Planirani početak projekta krajem veljače simbolično se nadovezuje na poruku ružičastih majica: nasilje se ne sprječava samo osudom, nego aktivnim poučavanjem djece kako biti dobar prijatelj. Djeca će kroz radionicu „Tko je moj pri(ja)telj?“ razgovarati o tome što konkretno znači biti nekome prijatelj u svakodnevnim situacijama, u razredu, na igralištu, u grupi. Na susretu „Slušam te – čujem te“ vježbat će kako nekoga saslušati bez upadanja u riječ i ismijavanja. U radionici „Kako se osjeća moj prijatelj?“ učit će prepoznati što stoji iza nečijeg ponašanja – ljutnje, povlačenja ili zadirkivanja. Susret „Kad se posvađamo – sukobi bez svađe“ donosi praktične primjere kako riješiti nesporazum bez vrijeđanja i gurkanja, dok će se u radionici o asertivnoj komunikaciji učiti kako reći što misliš, a da pritom ne povrijediš drugoga. Na taj način projekt ne ostaje na razini simbolike, nego nudi konkretne alate za prevenciju vršnjačkog nasilja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovaj projekt nije nastao iz samo jedne ideje ili jedne godine aktivnosti, on je nastavak petogodišnje suradnje s Centrom za pružanje usluga u zajednici Maestral s ciklusima sa temema ekologije, nenasilja, vrline, dobrog ponašanja i emocija. Volonterski centar mladih SKAC_ST 2022./2023. proveo je ciklus radionica pod nazivom Mala škola nenasilja za mališane iz Centra Maestral Split. Tijekom nekoliko mjeseci, od studenog do sredine veljače uz vodstvo volontera, djeca su se kroz niz kreativnih igara i edukativnih susreta upoznavala s različitim aspektima nenasilnog ponašanja i reakcijama u svakodnevnim situacijama koje se mogu pojaviti među vršnjacima.

Posebnu nam vrijednost projektu daju mladi volonteri koji svojim primjerom svjedoče kako izgleda podrška, prihvaćanje i zdravo prijateljstvo. Time se stvara siguran prostor u kojem djeca mogu iskusiti osjećaj pripadnosti i razvijati pozitivnu sliku o sebi i drugima.

Na taj način početak projekta u vrijeme Dana ružičastih majica dobiva dodatnu težinu. Dok taj dan podsjeća da se nasilju treba suprotstaviti, Mala škola prijateljstva nudi prostor u kojem se iz tjedna u tjedan uči kako to konkretno činiti u svakodnevnim situacijama. Mala škola prijateljstva zato nije tek još jedan projekt u nizu aktivnosti, nego logičan nastavak višegodišnjeg rada s djecom iz Maestrala. Nakon ciklusa radionica 2023. godine, koji je bio usmjeren na prepoznavanje i razumijevanje vršnjačkog nasilja, novi susreti idu korak dalje: djeci se ne govori samo što je nasilje, nego ih se kroz konkretne situacije, igre i razgovore uči kako reagirati, kako stati uz prijatelja i kako se nositi s nesuglasicama.

Poruka Dana ružičastih majica tako se iz simbolične geste seli u stvarni odnos, iz jedne fotografije u niz tjednih susreta, iz jedne poruke u kontinuirani rad. Upravo u toj dosljednosti, iz godine u godinu, iz susreta u susret, gradi se prostor u kojem djeca imaju priliku učiti drugačije obrasce ponašanja i iskusiti da odnosi mogu izgledati drugačije. Aktivnost finanicira Ministarstvo rada, mirovniskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.