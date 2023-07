"Kad Perišić nešto obeća, to je sto posto! Svaka čast Bobanu i Žutom, ali Ivan je najveći nakon Modrića"

- Čuo sam još ranije da se Ivan vraća u Split, iz pouzdanih, obiteljskih izvora. I tu nema ništa nemoguće i nerealno, iako je glupo bilo što komentirati prije nego što ugovor bude potpisan - za Večernji list kazao je Zoran Vulić, trener koji je Ivana Perišića uveo u seniorsku momčad Hajduka kada je Omišanin imao 17 godina.

Povod razgovoru bio je istup Gianluce di Marzija, talijanskog novinara specijaliziranog za transfere, koji je putem Twitttera objavio da je Perišić vrlo blizu povratka kući te bi u narednim danima trebao raskinuti ugovor s Tottenhamom kako bi mogao potpisati za Hajduk. Informaciju je vrlo brzo demantirao Fabrizio Romano, stručnjak za transfere koji je u prisnim odnosima s Perišićem. Vulić ipak priželjkuje Perišićev povratak, prisjećajući se usput i Ivanovog odlaska iz Splita u Sochaux, koji je po njega nakon priprema poslao privatni avion.

No concrete/official indications that Ivan Perisić will leave Tottenham at this stage of the transfer window. ⚪️🇭🇷 #THFC

No decision has been made as of now. pic.twitter.com/t3zOSkowuz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023