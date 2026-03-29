Kad Marko Livaja gleda, Mili Poljičak pobjeđuje! Splitski tenisač osvojio challenger na Firulama

Mili Poljičak je u nedjelju okrunio tjedan iz snova na challengeru Split Open Jolly Autoline, 21-godišnji splitski tenisač je u svom dvorištu dočekao najveći trenutak mlade karijere nakon što je u finalu sa 6:4, 6:4 pobijedio Nijemca Toma Gentzscha. Tako je u šestom izdanju Split Opena turnir dočekao prvog domaćeg pobjednika, namjestilo se da je Mili igrao za - Milu Moralić, ženu koja je bila veliki dio ovoga turnira, a iznenada je preminula prije nekoliko tjedana, te je njoj u spomen njen suprug, direktor turnira Ismar Moralić, posvetio ovo izdanje turnira.

Mili za Milu, život često piše romane, jer ovo je Miliju prva titula na challenger razini, njegov najveći uspjeh do sada. Treća – sreća, prethodna dva finala je izgubio, u Zagrebu (2022) i Targu Muresu (2025) kad je se ozlijedio i morao predati. Zanimljivo, ovo mu je bio i prvi nastup na challengerima od toga Targu Muresa, tri mjeseca uopće nije mogao trenirati.

U to vrijeme liječenja od ozljede, Mili se dosta družio s Markom Livajom, koji je također bio ozlijeđen. Zbližili su se, pa nije nikakvo čudo da je Livaja ovaj tjedan redovito pratio nastupe Milija na Firulama. Je li baš Marko donio sreću Miliju? Zvuči dobro, iako najveće zasluge pripadaju Miliju, ali nije loše imati Marka u svom kantunu. Kao i ostale prijatelje, ljude koji su stalno bili na njegovim mečevima i bodrili ga kroz cijeli turnir.

Za Milija nema predaha

Dvostruki pobjednik Split Opena (u subotu je sa Slovakom Milošem Karolom osvojio igru parova) nadigrao je Gentzscha za jedan sat i 38 minuta u vrlo zahtjevnim uvjetima, jer je puhala baš jaka bura i stvarala finalistima ozbiljne probleme. Mili se definitivno bolje prilagodio i do prve opipljive prednosti došao breakom za 5:4 u prvom setu. U drugom su Poljičak i Genzsch razmijenili breakove za 2:1 i 2:2, a rasplet je opet uslijedio u devetom gemu. Gentzsch je još jednom popustio, ostao bez servisa, dok je Mili izdržao servis za meč u kojem se vraćao s 0:30. Naš tenisač je imao četiri winnera više (23-19) i puno je manje griješio (15-32).

"Zahtjevan meč, zahtjevni uvjeti. Mislim da sam u presudnim trenucima pokazao više. Bio sam miran cijelo vrijeme. Ovo je bila treća sreća za mene, gdje sam odrastao i drago mi je da se to dogodilo pred mojim ljudima. Ovo je bio moj najbolji tjedan u seniorskoj karijeri", rekao je nekadašnji juniorski pobjednik Wimblerdona.

"Nakon ozljede sam morao mirovati tri mjeseca, ostao sam i bez trenera. Srećom, dogovorio sam se s Marinom Bradarićem, za sada nam je dobro. Želja mi je doći što prije do renkinga kako bih mogao igrati kvalifikacije Grand Slam turnira. Bilo bi lijepo i do kraja godine doći među 150 najboljih tenisača svijeta."

Za Milija, inače, nema predaha, jer će sljedeći tjedan igrati na challengeru u talijanskoj Barletti.