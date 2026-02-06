Kad je olimpijska baklja svratila u Split...

Znamo da je vrijeme društvenih mreža, pa nas tako uvijek na nešto podsjete. Pogotovo ovako u kišnu splitsku večer, kad se pred Hajdukov 115. rođendan nostalgično prebire po starim fotografijama.

Tako nas je Facebook stranica "Osamdesete u Splitu", koja ima 38.000 pratitelja, najviše onih koji su svoje formativne godine imali baš tada, u doba Azre, Novog vala, Hajdukovih europskih utakmica i titula "žutih", podsjetila na jedno posebno vrijeme.I baš danas, kad se u Milanu i Cortini d'Ampezzo otvaraju 25. Zimske olimpijske igre, prisjetili smo se ZOI ’84, održanih u Sarajevu. A imaju one i hajdučku poveznicu. Olimpijska baklja na svom putu prema Sarajevu i stadionu Koševo zastala je i u Splitu.

Dočekana je u Velikoj dvorani na Gripama, u koju ju je unio osvajač srebrnih olimpijskih medalja iz Mexico Cityja i Montreala, Damir Šolman. Olimpijski plamen ponijeli su tada i kapetani Hajduka Zlatko Vujović i Ivan Gudelj.

ZOI '84, lipi dani splitskog sporta i godina '84., kad je Hajduk mogao biti prvak svijeta.