Kad će marčane bure? Mogla bi vas iznenaditi vremenska prognoza za sljedećih desetak dana

Subota će biti sunčanija od nedjelje

Jučer je Kninu nedostajala tek decimala stupnja da se najviša dnevna temperatura zaokruži na proljetnih 20 stupnjeva Celzijusovih. Bez obzira na to, upravo je ovaj grad u četvrtak bio najtopliji u Hrvatskoj. Drugdje je bilo tek pokoji stupanj niže.

Niti u ostatku tjedna nema promjene vremena. Bit će stabilno, a tek povremeno i ponegdje bit će više oblaka ili magle.

Zanimljivo, sad je već potpuno izvjesno da bura neće biti do polovine mjeseca, a moguće i dulje od toga. Tako ovogodišnji ožujak potpuno ruši pučkog meteorologa i njegove tri marčane bure.

Danas će biti pretežno vedro, ujutro će tek ponegdje biti magle. Vjetar će biti slab, povremeno ga neće biti. Minimalne jutarnje temperature od -2 do 10°C, najviše dnevne temperature od 14 do 20°C.

Subota će prijepodne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana donijeti mjestimičnu maglu i niske oblake, ali će se danju razvedriti. Drugdje cijeli dan pretežno vedro. Temperature zraka bit će bez veće promjene.

U nedjelju većinom stabilno, ali bi danju s juga moglo biti prolazno više oblaka, a na vanjskim otocima i malo kiše. Vjetar će biti slab ili će prevladavati tiho. Danju će biti malo svježije, osobito u područjima bez sunca.

Stabilno će biti i cijeli sljedeći tjedan. Pri tome će od ponedjeljka do petka temperature zraka mogle biti vrlo slične aktualnima, a za vikend će mjestimice biti toplije od 20 stupnjeva.

