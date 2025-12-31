Jutros jedva iznad nule čak u Splitu. Na Dinari osjet hladnoće ekstremnih -26! To je samo uvod za noćas

Crometeo mjerna postaja Sinjal na Dinari jutros je mjerila -16, što uz pojedine postajlae u Lici i Gorskom kotaru bila najniža vrijednost izmjerena jutros u hrvatskoj. Na planinarskom skloništu Pume ispod Velike Duvjakuše izmjereno je -14, no uz vjetar na granici orkanskih udara osjet hladnoće iznosio je -26 stupnjeva.

Hladno je bilo diljem zemlje, uključujući Dalmaciju. Ako izuzmemo ostale planinske lokacije, u Studencima i Veloj Njivi u Gornjim Poljicima izmjerneo je -7°C, u Donjoj Tijerici, Promini i Niskome -6, Rudi i Lovreću -4 itd.

No slabog mraza bilo je uz obalu i ponegdje na otocima. Solin je jutros mjerio 0°C, Split i Kaštela +1, što je jedna od najnižih temperatura uopće izmjerneih ove godine.

Hladno vrijeme nastavit će se danas i osobito noćas.

Srijeda će biti pretežno vedra. Umjerena do pojačana bura puhat će još tijekom jutra, a popodne će bura sve više slabiti i prestati. Najviše dnevne temperature od 0°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 7°C na vanjskim otocima.

Novogodišnja noć

U novogodišnjoj noći bit će vedro, većinom uz slabu buru, a na moru može biti slabog jugozapadnjaka. Bit će hladno. Tako će sredinom noći temperature u Dalmatinskoj zagori biti od -7 do -2°C, uz obalu i na otocima od -2 do 4°C.

Nova godina

Prvog dana 2026. godine, u četvrtak, još će u početku biti pretežno sunčano i suho. Tijekom dana postupan porast naoblake sa zapada, prvo će zahvatiti sjevernu Dalmaciju. Navečer tek ponegdje može biti malo kiše, a u Dalmatinskoj zagori i susnježice. Na moru će jačati jugo koje će navečer na moru biti jako. Jutro će još biti hladno, potom će prema večeri biti postupno malo toplije. Najviše dnevne temperature od 2 do 12°C.

Petak donosi promjenjivo vrijeme, povremeno uz kišu. Puhat će umjereno do jako jugo i oštro. Osjetno toplije, najviše dnevne temperature od 5°C ponegdje na imotskom području do 15°C ponegdje uz obalu i na otocima.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, dani vikenda će proteći u znaku vrlo nestabilnog vremena. Tako će u subotu biti oblačno uz kišu, ponegdje i pljuskove s grmljavinom. Lokalno se očekuju obilnije oborine. U početku jako oštro i lebić koji mogu imati olujne udare. Prema kraju dana na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će bura. Ujutro će još biti toplo, prema kraju dana malo hladnije.

Spomenimo da će u dijelovima Gorskog kotara i unutrašnjosti zemlje pasti i preko 30 centimetara snijega što će izazvati velike probleme u cestovnom prometu!

Nestabilno će biti i u nedjelju, povremeno uz kišu, a u planinama će početi snijeg. Puhat će bura i bit će postupano hladnije. Još hladnije moglo biti biti u ponedjeljak kada je u dijelovima Dalmacije moguć i snijeg.