Jutro kada su bombe probudile Split: Kako je izgledao napad na grad podno Marjana prije 34 godine

Na današnji dan 1991. godine Split je potresla topnička paljba koju je otvorila Jugoslavenska ratna mornarica.

Na današnji dan, 15. studenoga 1991., Split se probudio uz zvuk eksplozija. U rano jutro, oko 6.30, grad je potresla topnička paljba koju je otvorila Jugoslavenska ratna mornarica s položaja u Bračkom kanalu. Posebnu gorčinu izazivalo je to što su granate stizale s broda koji je nosio ime “Split”.

Već u prvim minutama napada smrtno su stradala dvojica djelatnika “Jadrolinije” na trajektu “Vladimir Nazor”, dok su hrvatske topničke postrojbe odmah uzvratile vatrom. Pred očima brojnih stanovnika Splita, Brača i Šolte odvijala se žestoka i povijesna pomorska bitka, prva takvog intenziteta u Domovinskom ratu. Brodovi JRM-a, koji su dotad nastupali s uvjerenjem u vlastitu nadmoć, ubrzo su bili prisiljeni okrenuti se prema Visu i pokušati se povući.

Njihov bijeg nije prošao nekažnjeno. Topnici s Pelješca i Korčule pogodili su razarač “Split” dok je prolazio Korčulanskim kanalom, čime su ga teško oštetili. Napad na Split ostavio je velike tragove na civilnoj infrastrukturi: pogođeni su Arheološki muzej, zgrada Općine, školske ustanove, sportska dvorana na Gripama te brojne kuće u staroj gradskoj jezgri. Metom je bila i luka, gdje su poginula spomenuta dvojica pomoraca - Jure Kalpić i Dinko Maras, dok je još šest civila ranjeno.

Iako je razaranje trajalo svega nešto više od pola sata, njegova silina bila je golema.

Kako je do napada došlo

Napetosti su se gomilale tjednima. JRM je u nekoliko navrata blokirala pomorski promet prema gradu i otocima, ugrožavajući opskrbu i liječničku skrb stanovnika. Dan prije samog napada, 14. studenoga, diverzanti HRM-a torpedom su pogodili patrolni brod “Mukos”, što je dovelo do podizanja najvišeg stupnja pripravnosti u JNA.

Tijekom noći JRM je granatirala naselja na Braču i Šolti, a u zoru 15. studenoga stigla je zapovijed s fregate “Split” da se otvori paljba po gradu. Hrvatski položaji na Kašjunima, Šolti i Braču odmah su uzvratili te je u sukob ubrzo bilo uključeno i zrakoplovstvo JRM-a. Branitelji su oborili dva zrakoplova tipa Jastreb, a njihovi piloti spašeni su helikopterom JNA.

Oko 8 sati JRM je naredila povlačenje. Brodovi su se preko Bračkog i Neretvanskog kanala povukli prema Visu i Lastovu, nakon čega više nisu pokretali napade na Split. Za ovaj napad kasnije su osuđeni brojni zapovjednici JNA.