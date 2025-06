Jutarnje navike koje štite od moždanog udara, prema riječima kardiologa

Moždani udar može biti događaj koji mijenja život, a ponekad ga i okončava. I nije prijetnja isključivo za starije osobe. Prije deset godina 38% osoba koje su doživjele moždani udar bilo je mlađe od 65 godina, a dobna granica za povećani rizik i dalje se spušta, ponajviše zbog sve češće pojave dijabetesa i srčanih bolesti među mlađim ljudima, prenosi Index.

Dobra je vijest da postoje koraci koje možemo poduzeti kako bismo smanjili taj rizik. Dr. Christie M. Ballantyne, predstojnik odjela za kardiologiju i kardiovaskularna istraživanja na Baylor College of Medicine i Texas Heart Institute, dijeli svoju jutarnju rutinu i šest stvari koje preporučuje napraviti odmah nakon buđenja.

1. Uzimajte propisane lijekove za srce

Možda zvuči očito, ali jedna od najjednostavnijih stvari koje možemo učiniti za zdravlje srca i mozga je uzimati lijekove za snižavanje krvnog tlaka ili kolesterola, točno onako kako nam je liječnik propisao.

Prema riječima dr. Ballantynea, kontrola krvnog tlaka može značajno smanjiti rizik od moždanog udara, a preskakanje lijekova može ga povećati. "Većina ljudi misli da je tlak 140 ili 145 ‘na granici’. To nije granica, to je visoko. Optimalni tlak kod rizičnih osoba trebao bi biti ispod 120", kaže.

On osobno uzima lijekove za tlak i kolesterol, a kako ih ne bi zaboravio, drži ih u kutijici za tablete na umivaoniku, pored četkice za zube. Također preporučuje razgovor s liječnikom o mogućnosti uzimanja male doze aspirina, koji zbog svojih svojstava razrjeđivanja krvi može pomoći u prevenciji srčanog i moždanog udara.

2. Meditirajte ili zagrlite nekoga

Smanjenje razine stresa tijekom dana može pomoći u smanjenju rizika od moždanog udara, a nekoliko minuta meditacije ujutro može biti odličan početak. Istraživanja pokazuju da meditacija može sniziti krvni tlak.

Ne mora to biti transcendentalna meditacija - molitva ili čitanje inspirativnih citata također mogu pomoći, kaže Ballantyne.

Još jedan jednostavan način za smanjenje stresa i tlaka? Zagrljaj. Bilo da se radi o članu obitelji, prijatelju ili ljubimcu - fizički dodir može smanjiti razinu kortizola, hormona stresa. Ako niste tip za zagrljaje, pokušajte poslati poruku ili nazvati nekoga, i to može pomoći.

3. Izbjegavajte umjetne zaslađivače u kavi

Ako popijete do četiri šalice kave dnevno (manje od 400 mg kofeina), to nije problem, kaže Ballantyne. No upozorava na upotrebu umjetnih zaslađivača poput sorbitola i posebno ksilitola, koji je povezan s povećanim rizikom od nastanka krvnih ugrušaka i srčanih događaja, uključujući moždani udar.

4. Pokrenite se

Idealno bi bilo da ujutro odradite tjelovježbu, no ako to nije izvedivo, važno je barem malo se više kretati. To može biti vožnja biciklom do posla, parkiranje dalje od ulaza ili korištenje stepenica umjesto lifta.

Ballantyne preporučuje pametne satove ili aplikacije za praćenje aktivnosti jer motiviraju na kretanje tijekom dana. Dugotrajno sjedenje povezano je s povećanim rizikom od moždanog udara. Iako nema točnog broja koraka, Ballantyne preporučuje ciljati na najmanje 7.000 dnevno.

5. Ostavite cigarete i e-cigarete

Pušenje je jedna od najštetnijih navika za zdravlje mozga i srca. A zamjena cigareta e-cigaretama ne uklanja rizik, naprotiv.

"Kod vape uređaja tvari ulaze izravno u krvotok", upozorava Ballantyne. Studije su potvrdile snažnu povezanost između pušenja (bilo običnih ili elektroničkih cigareta) i rizika od moždanog udara.

6. Pojedite uravnotežen doručak

Ballantyne najčešće jede svježi sir s voćem poput šljive ili dinje, uz dodatak lanenih sjemenki. Lanene sjemenke su bogate biljnim omega-3 masnim kiselinama i vlaknima, što može pridonijeti zdravlju krvnih žila.

"Nije to kao uzimanje statina, ali jednostavan je način da unesete nešto korisno već ujutro", objašnjava. Ključno je, kaže, birati doručak s malo dodanih šećera, jer visoki unos šećera može povećati rizik od dijabetesa, a time i moždanog udara.