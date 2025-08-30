Jurica Vranješ o Pukštasu: "Nudio sam ga u Bundesligu, nije bilo pozitivnih odgovora"

Rokas Pukštas i Niko Sigur su vruća roba Hajduka već odavno, a i ovog ih ljeta Hajduk vidi kao glavne kandidate za transfer. Amerikanac je kod Garcie počeo dobivati konkretniju minutažu, a Kanađanin se više ne vidi na Poljudu i želi ići. Bijeli za ovaj dvojac računaju na višemilijunsku odštetu, a hoće li im ona zaista i kapnuti, odnosno kako Pukštas i Sigur kotiraju na tržištu, Sportske novosti su pitale Juricu Vranješa. Ima li za njih interesa?

- Pa, Pukštasa sam u dogovoru s ljudima iz kluba preporučio nekim klubovima iz Bundeslige još ranije, ali odgovor i nije bio nešto pozitivan. Vjerojatno je na to utjecala njegova loša prošla sezona i status koji je imao. Sada se diže. Za njega Hajduk sutra može dobiti 2-3 milijuna eura, ali to ih vjerojatno ne bi zadovoljilo. Sigur je u nešto boljoj poziciji zbog polivalentnosti i ima veće izglede za neki kvalitetniji transfer. On može završiti u ligama petice, ali pitanje je u kojem klubu - rekao je Vranješ pa prokomentirao izjavu izbornika Kanade koji je kazao da za Sigura postoji interes iz Bundeslige.

- On je u raskoraku utoliko što baš i nije za klubove iz vrha, a ovi s dna ili iz sredine ne mogu platiti onoliko koliko Hajduk traži. No, Bundesliga bi mu odgovarala i tamo ga cijene zbog te polivalentnosti. Može odgovoriti na zahtjeve modernog nogometa i to mu daje nešto veću vjerojatnost transfera u odnosu na Pukštasa.

Je li za Pukštasa bolje da ostane na Poljudu bar do polusezone, a onda na zimu krene u transfer?

- Jest. Njemu je sada najvažniji kontinuitet igara. Ove tri utakmice je odradio dobro, ali za nešto ozbiljnije mora imati kontinuitet. Njemu je jako naštetila prošla sezona, odnosno njegovoj cijeni - rekao je Vranješ i vratio se na igrača za kojeg ipak ima nešto više interesa.

- On odgovara modernom nogometu jer pokriva više pozicija i lako je prilagodljiv. U nekoj transfer perspektivi on ima više izgleda za dobru prodaju, ali opet je pitanje tko ga želi i koliko je Hajduku spreman platiti - zaključio je Jurica Vranješ.