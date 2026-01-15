Juniori OK Ribola Kaštela spremni za Prvenstvo Hrvatske u Zadru

U Zadru će se od petka, 16. do nedjelje, 18. siječnja održati Juniorsko prvenstvo Hrvatske, na koje juniori OK Ribola Kaštela opet odlaze kao prvaci Dalmacije. Najprije će odigrati tri kola u grupnoj fazi natjecanja protiv ekipa Varaždina, Murse i Croatie u Grupi A, a potom će, ovisno o poziciji, igrati s nekom od momčadi iz Grupe B u kojoj su zagrebačka Mladost, Zrinski iz Nuštra, Zadar i Rijeka.

Kapetan kaštelanske juniorske momčadi Marko Jureta: „Ovaj vikend kreće Juniorsko prvenstvo, za razliku od prošle godine, kad smo igrali finale ove godine imamo čak i jaču ekipu, kostur ekipe nam je identičan uz koje pojačanje. Mi se već dosta dugo pripremamo kroz treninge sa seniorskom ekipom i kroz 1. Ligu. Zadovoljni smo izvučenom skupinom, u prvom dijelu turnira smo izbjegli Mladost za koju mislim da su uz nas favoriti za osvajanje Prvenstva, tako da očekujem da će iste ekipe kao prošle godine (mi i Mladost) igrati finale i da ćemo napraviti korak više nego prošle godine."

Na Prvenstvu Hrvatske za juniore u Zadru će se u ova tri dana ukupno odigrati čak 20 utakmica, svaka od osam ekipa po pet: u petak po dvije u grupama, u subotu po jedna u grupi, polufinalne i utakmice trećeplasiranih i četvrtoplasiranih, a u nedjelju za 7., 5., 3. mjesto i finale.