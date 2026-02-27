Juniori Odbojkaškog kluba Ribola Kaštela donijeli srebro s međunarodnog natjecanja.Jureta: "Ponosan sam na cijelu ekipu i trenere"

U Gradskoj vijećnici Grada Kaštela upriličen je prijem za juniore Odbojkaškog kluba Ribola Kaštela, koji su osvojili srebrnu medalju na 2. MEVZA Club Junior Championshipu, prestižnom međunarodnom natjecanju održanom od 12. do 15. veljače u Zadru. Kaštelani su nastupili kao jedina hrvatska momčad, i to drugu godinu zaredom, te su odmjerili snage s vršnjacima iz Slovenije, Češke i Mađarske.

Srebrnu juniorsku momčad čine: Ivan Perović, Josip Jurić, Mateo Filipović, Marko Parčina, Davor Makivić, Dominik Poljak, Mate Vidović, Jure Mamić, Marino Čudina, Toma Sabljić, Marko Jureta, Filip Mirat, Bepo Vrankulj i Marko Gelo, a do velikog uspjeha vodili su ih treneri Ante Šuker i Almir Aganović.

Primili su ih zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir i pročelnica Antonia Kljaić, koji su im čestitali na iznimnom rezultatu i dostojnoj promociji grada Kaštela i Hrvatske na međunarodnoj sportskoj sceni.

Kapetan momčadi Marko Jureta zahvalio je na prijemu i istaknuo kako je riječ o velikom uspjehu generacije u kojoj su većinom igrači prve godine juniora, dok su neki još uvijek kadeti.

„Hvala vam na čestitkama. Ovo je veliki uspjeh za našu odbojku i za nas momke koji smo se stvarno trudili i naporno radili. Pokazali smo zajedništvo i ustrajnost, a to nas je dovelo do drugog mjesta na jakom europskom natjecanju. Ponosan sam na cijelu ekipu i trenere koji su odradili vrhunski posao“, kazao je Jureta.

Govoreći o svakodnevnim obvezama, dodao je kako nije jednostavno uskladiti školu i sport. „Treniramo gotovo svaki dan, često i dva puta dnevno. Neki od nas već treniraju i sa seniorskom momčadi. Zahvalni smo školama koje nam izlaze u susret jer bez toga bi sve bilo puno teže. Posebno bih istaknuo svoju Graditeljsko-geodetsku tehničku školu Split koja ima puno razumijevanja za sportaše“, istaknuo je kapetan.

Trener Ante Šuker izrazio je zadovoljstvo prikazanom igrom tijekom cijelog turnira.

„Izgubili smo samo finalnu utakmicu, dok smo sve ostale susrete dobili s 3:0 ili 3:1. Posebno me veseli što su igrači u potpunosti ispoštovali taktičke zamisli i pokazali karakter. To je dokaz kvalitetnog rada i velikog potencijala ove generacije“, naglasio je Šuker.

Osvrnuo se i na uvjete rada u Kaštelima, pritom zahvalivši Gradu na kontinuiranoj podršci. „Svjesni smo da infrastrukturni uvjeti nisu idealni i da dijelimo dvoranski prostor, ali unatoč tome uspijevamo ostvarivati vrhunske rezultate. Nadamo se da će se u budućnosti osigurati još bolji uvjeti, nove dvorane i možda vanjski teren koji bi nam omogućio rad i tijekom ljeta“, poručio je.

Zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir istaknuo je kako su Kaštela između ostalog prepoznata kao grad odbojke te kako su juniori Ribole na najbolji mogući način predstavili svoj grad i domovinu.

„Nastupali su na svojevrsnoj ligi prvaka u juniorskoj konkurenciji srednje Europe i ostvarili sjajan rezultat. Osvojili su srebrnu medalju i na tome im iskreno čestitamo. Želimo im još mnogo uspjeha, kako na sportskom planu, tako i u njihovom daljnjem životnom i profesionalnom razvoju“, poručio je Budimir.

Ovaj uspjeh još je jedna potvrda kvalitetnog i predanog rada u klubu te snažan poticaj daljnjem razvoju odbojke u Kaštelima.