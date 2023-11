JUNAK DANA Hvaranin čak dvaput skakao u podivljalo more da bi spasio brod: "Mi na otoku smo navikli na svakakve uvjete na moru"

Već je poznato da su jutarnji sati petka donijeli nevrijeme na Jadranu, a na dalmatinskom otocima jugo je dosezalo 100 km/h. No to nije bio jedni problem jer je valovito more donijelo i najizraženiju plimu ove godine.

Jugo je potom prešlo u lebić, a sve je to donijelo probleme ne samo onima koji žive ili imaju objekte u blizini obale, nego i vlasnicima brodova, osobito u lukama koje nisu zaštićene od vjetrova trećeg kvadranta, a takvih je većina na našim otocima.

Svatko tko živi uz more zna što je lebić ili garbin. Vjetar koji nikada ne traje predugo, ali njegovo okomito kretanje na obalu i valovi koji se "križaju" znaju biti pogubni za sve koji se nađu na moru, a na obali ovaj vjetar u kombinaciji s valovima zna oštetiti rive, razbiti mnoge brodove.



Video: Cvjetko Mazalin

U akciji spašavanja svoga broda jutros je hvarskoj luci bio i Matko Novak Kogo. Iako nije bilo nimalo preporučljivo, Kogo je skočio u uzburkano more kako bi spasio brod.

Brod mu je bio čak dvaput u opasnosti u jutarnjim satima i iza 6 i iza 10 sati.

"Jutros je more bilo divlje, digao se veliki vjetar i cima broda je pukla. Odlučio sam skočiti u more, ipak smo mi navikli na svakakve uvjete na moru, bez obzira na to što valja, što je uzburkano. Nema drugog, skoči se u more i stavi nova cima. Tako sam i ja postupio. Kao da to nije bilo dovoljno, nevrijeme se opet diglo i ponovno odvezalo cimu i morao sam opet skočiti", govori nam Hvaranin.

Srećom, sve se dobro završilo. Vjetar je stišao, plima popustila, a promet morem se također normalizira. Kogo je svoj brod spasio.

"Sad je more k'o uje", kazao nam je hrabri Hvaranin.