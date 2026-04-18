Pijani policajac službenim vozilom sletio s ceste

Pijani policajac skrivio je prometnu nesreću vozeći službeni policijski automobil na zagrebačkom području.

Kako danas javlja policija, izletio je s ceste te se zabio u zid stambene zgrade, betonske žardinjere i metalne barijere uz nogostup.

Oko 18.45 sati u Podsusedu, policijski službenik Ravnateljstva policije pod utjecajem alkohola upravljao je službenim policijskim vozilom, a kretao se Samoborskom cestom u smjeru jugoistoka.

Dolaskom do raskrižja s Ulicom Zlatka Šulentića, nije brzinu kretanja prilagodio osobinama i stanju ceste, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom te u nekontroliranom kretanju sletio s kolnika na nogostup.

Potom je izletio i na meki teren, gdje je prednjim dijelom vozila naletio na zid stambene zgrade i betonske žardinjere. Od naleta odbačen je unatrag gdje je stražnjim dijelom naletio na metalne barijere uz nogostup. U nesreći nije ozlijeđen.

“Vozač je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud gdje je kažnjen novčanom kaznom od 1760 eura uz izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja od dva mjeseca. Policijski službenik je udaljen iz službe.

Također, zbog sumnje da je počinio tešku povredu službene dužnosti, rukovoditelj će nadležnom disciplinskom sudu uputiti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka”, izvijestili su u petak iz zagrebačke Policijske uprave, piše Danica.hr.