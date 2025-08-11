Junaci iz sjene su radili od tri sata ujutro u Krilu Jasenice

Nakon velikog požara koji je prekinuo opskrbu električnom energijom, radnici HEP-a iz Omiša, uz pojačanja iz Makarske, Imotskog, Vrgorca i Splita, od ranog jutra neumorno rade na obnovi mreže.

Ekipa je na teren izašla već u 3 sata ujutro, a do poslijepodnevnih sati iskopano je 40 novih rupa, podignuto isto toliko stupova i postavljeno oko 4 do 5 kilometara novih kabela. Struja je već vraćena u najugroženija područja Krila Jesenica, dok se uskoro očekuje i puštanje električne energije u preostale dijelove Jesenica te naselja Duboka.

Cijeli dan cestama prolaze HEP-ovi kamioni s novim stupovima, a radnici, iako iscrpljeni, najavljuju da će radovi potrajati i tijekom noći kako bi svi potrošači što prije dobili struju.

Ovakav brzi i koordinirani odgovor na kriznu situaciju pokazuje predanost i solidarnost radnika HEP-a, koji su u vrlo kratkom vremenu uspjeli vratiti nadu i svjetlo u domove brojnih stanovnika pogođenog područja.