Jugo opet divlja po Kaštelima: More se prelilo preko rive, mještani dižu brane od vreća i daski

Nakon olujnog juga koje je napravilo materijalnu štetu po Kaštelima, početkom mjeseca, danas je jugo ponovno u jačanju.
Na udaru je opet bila donjokaštelanska riva, gdje se more prelilo na rivu i prometnicu, ali i u lučicu u portu Kaštel Novi te na plaži Gabine i obližnjoj lučici.
Najjači udari juga bili su negdje oko 17 sati kako nam pričaju mještani, a oni ništa nisu prepuštali slučaju te su gradili brane od daski i vreća s pijeskom.
"Još nisam sanirala štetu od prošlog juga, evo ga sad opet. Pa ovo je ka u ratu, cili dvor mi je u vrećama s žalom i otvorenim šahtama. Sad je nekako jugo malo kalalo ali isto se bojimo pojačanja. More je to, nikad ne znaš kad će poludjeti, a mi smo baš umorni od ove južine", priča nam Katarina Beretin, čiji su stambeni objekti poplavljeni početkom mjeseca.
Glavnina oborina u Dalmaciji očekuje se tijekom noći kad bi jugo na moru moglo dosegnuti i do 100 km na sat. Nadamo se, kako oni Kaštelani koji žive tik uz more neće ponovno imati besanu noć.
