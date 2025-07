JUDO Simić brončana u Mongoliji

Nakon što je Puljiz prvog dana probila led u Mongoliji, Nina SIMIĆ (JK „Pujanke“ – Split) nastavlja istim ritmom osvajanjem medalja za Hrvatsku. 21-godišnja Splićanka osvojila je brončanu medalju koja je ujedno i njena prva medalja s IJF Grand Slama.

U borbi za brončanu medalju kategorije -63kg Nina Simić suočila se s Japankom Minami AONO (JPN) gdje se prilično brzo našla u nevolji. O-uchi-gari nakon samo 36 sekundi, yuko i vodstvo za Aoni. Simić je zadržala koncentraciju te je brzo izjednačila kontrom. Aono je također ostala nepokolebljiva i vrlo ubrzo ponovno je bacila o-uchi-gari kako bi udvostručila svoj rezultat i ponovno preuzela vodstvo.

U ovom jo-jo natjecanju, možete pretpostaviti što se sljedeće dogodilo; bio je red na Simić i ona je savršeno uhvatila tajming za waza-ari s ko-soto-gakeom. Skoro je zadržala protivnicu i završila meč, ali Japanka se bolje snašla pa su se vratile na sredinu tatamija. S preostalih 9 sekundi i waza-arijem za uhvatiti, Aono je još jednom pokušala nožnom tehnikom o-uchi-gari, a Simić uspješno odgovara na napad te baca waza-ari kontrom. Nina Simić osvojila je svoju prvu grand slam medalju nakon sjajnog dana i vrhunskog juda.

„Još sam pod dojmom, ali presretna sam radi svoje prve grand slam medalje medalje, pogotovo jer sam prošli put na grand slamu (op.a. GS Dušanbe) imala finalni blok za treće mjesto, isto s Japankom, ali sam tada izgubila. Sada mi ovo znači još više jer sam uspjela pobijediti predstavnicu Japana u finalnom bloku.“ – kazala je novopečena osvajačica medalje s IJF Svjetske turneje, Simić koja je pored svojeg imena pridodala 500 bodova na svjetskoj rang ljestvici.

Jutarnji dio natjecanja Simić je otvorila pobjedom protiv domaće predstavnice Sunjidmaa TSOG-OCHIR, no, u četvrtfinalu ju zaustavlja Njemica Friederike STOLZE, ali ipak Simić nije odustala te se vratila pobjedom u repasažu protiv Belgijke Mine LIBEER kojoj je vratila za poraz u Tallinnu ranije ovog srpnja.

- Sami početak bio je malo tvrđi jer ipak je Nini ovo drugi turnir na IJF Svjetskoj turneji. Mislim da je razlog tome neiskustvo i činjenica da je IJF tour popraćen kamerama i svim onim blještavilom koje kamere nose, pa to nekako na nju još uvijek ostavlja dojam i pomalo je zatvara po pitanju performansi i opuštenosti. Iznimno smo sretni s obzirom na to da je ovo drugi turnir i to Grand Slam, jako smo zadovoljni i uvjeren sam kako će Nina u budućnosti pokazati još i više, stjecanjem iskustva prvenstveno. – prokomentirao je nakon brončane medalje njen trener Renato ŠUNJERGA.

Sutra nas očekuje nastup u kategoriji preko 78kg Helene VUKOVIĆ (JK „Solin“).