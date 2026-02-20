Jubilej svetog Franje: U splitskom samostanu moguć potpuni oprost, evo što to znači

Velika duhovna radost obasjala je grad pod Marjanom. U zajedništvu s cijelom Crkvom, a po odredbi Njegove Svetosti pape Lava XIV., razdoblje od 10. siječnja 2026. do 10. siječnja 2027. proglašeno je Posebnom godinom svetog Franje. Ovaj jubilej poziva vjernike da, nasljedujući primjer svetosti i evanđeoske ljubavi, postanu postojani svjedoci Kristova mira u današnjem svijetu.

Povijesni susret s Nebeskim zaštitnikom

Dok se u Asizu, povodom 800. obljetnice njegova prelaska u vječnost, otvara grob svetog Franje te izlaže vjernicima do 22. ožujka, drevni samostan sv. Frane na splitskoj Rivi postaje središte ovog slavlja u Dalmaciji. Kao jedan od najstarijih franjevačkih samostana na svijetu, čuva dragocjenu relikviju koja vjernike izravno povezuje s duhovnim blagom asiškoga sveca.

Program duhovnih slavlja

Jubilej u Splitu započinje u subotu, 21. veljače, svečanim molitvenim zajedništvom.

U 19 sati bit će služena večernja sveta misa tijekom koje će se upriličiti svečani unos relikvije svetog Franje. Nakon misnog slavlja vjernici će imati priliku za pojedinačno čašćenje i molitveno bdijenje pred relikvijom.

Posebna korizmena milost predviđena je svake srijede do 22. ožujka. Dok je tijelo svetog Franje izloženo u Asizu, splitski će fratri izlagati Franjinu kost, koja se u samostanu brižno čuva, na javno čašćenje svim hodočasnicima.

Program srijedom uključuje:

u 18:15 pobožnost Križnog puta

u 19 sati svečanu svetu misu i molitveni susret pred relikvijom.

Potpuni oprost i poziv vjernicima

Fratri splitskog samostana, predvođeni gvardijanom fra Martinom Jakovićem, podsjećaju kako je tijekom jubilejske godine, uz uobičajene uvjete – ispovijed, pričest i molitvu na nakane Svetog Oca – moguće zadobiti milost potpunog oprosta.

„Iskoristite ovu milosnu Franjinu godinu već ove subote i kroz nadolazeće korizmene srijede. Neka blizina njegove relikvije u svima nama probudi mir, radost i duhovnu obnovu“, poručuju splitski franjevci.

Vjernicima upućuju i blagoslov uz zagovor svetoga oca Franje.