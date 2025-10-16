Jubilarna 35. Sabatina u Bolu

Sabatina informira, educira, povezuje. Prilika je za osnaživanje postojećih i ostvarivanje novih poslovnih kontakata. Program događanja zaista je bogat, od edukacije kroz znanstvene skupove, praktikume i okrugle stolove, do sajma vinogradarstva i vinarstva, radionica, vođenih degustacija vina i proglašenja šampiona Sabatine.

Zato se pridružite velikoj vinarskoj obitelji u prekrasnom Bolu na Braču, jer Sabatina slavi svoj 35. rođendan. Bilo je izvrsnih i nezaboravnih vinarskih godina. Neke su bile izuzetno teške i zahtjevne, ali loza je ustrajala, pustila korijenje duboko...

Rezervacija smještaja u Bluesun hotelu Elaphusa

Rezervacija smještaja na Sabatini u Bluesun hotelu Elaphusa vrši se do 24.10.2025. putem linka za rezervaciju na web stranici www.zsd.hr.

Bluesun hotel Elaphusa već se pokazao kao dobar domaćin Sabatine, pa nema sumnje da će i ovu jubilarnu ugostiti s velikim trudom i pažnjom.

Prijava za osobno preuzimanje nagrade na svečanoj dodjeli

Rezultati ocjenjivanja proizvoda objavljuju se na Sabatini tijekom svečanih dodjela priznanja. Dodjela za otvorena i mlada vina održava se u petak 7.11.2025. u 20 h, a za buteljirana vina i jaka alkoholna pića u subotu 8.11.2025. u 20 h.

Proizvođači vina i jakih alkoholnih pića, koji su dostavili proizvode na ocjenjivanje, dolazak na svečanu dodjelu radi preuzimanja nagrade moraju najaviti do 30.10.2025. putem maila info@zsd.hr. Ukoliko se ne prijave u protokol dodjele, rezultate će moći saznati i nagradu preuzeti odmah nakon završetka dodjele. U slučaju nemogućnosti dolaska na Sabatinu, nagradu će moći naknadno preuzeti u Zadružnom savezu Dalmacije ili u sjedištima suradnika.

Sve novosti pratite na www.zsd.hr ili zatražite u Zadružnom savezu Dalmacije na tel: 021 348 388 ili mail: info@zsd.hr