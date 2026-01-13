Joško Gvardiol operiran u Londonu

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol uspješno je operiran u ponedjeljak u Londonu nakon što je na utakmici protiv Chelseaja zadobio prijelom tibije desne noge. Operativnim zahvatom završena je akutna faza liječenja, a sada može započeti proces rehabilitacije.

Ozljeda se dogodila početkom godine na stadionu Etihad, kada je Gvardiol morao napustiti teren uz pomoć suigrača. Nakon utakmice trener Manchester Cityja Pep Guardiola izjavio je da ozljeda ne izgleda dobro, što su kasnije potvrdile i liječničke pretrage. Konačna dijagnoza bio je prijelom tibije, zbog čega je operacija bila neizbježna.

Manchester City inzistirao je da zahvat obavi vodeći engleski kirurg, koji je ranije operirao i Matea Kovačića, pa se na operaciju čekalo nekoliko dana. Nakon uspješno obavljenog zahvata, Gvardiol se vraća u Manchester, gdje će rehabilitaciju nastaviti pod nadzorom klupskog medicinskog tima.

Pred mladim braničem sada je razdoblje oporavka koje će potrajati više mjeseci. Prema prvim procjenama, povratak na nogometne terene mogao bi uslijediti za otprilike pet mjeseci, iako je u ovom trenutku teško davati precizne prognoze.

Gvardiol se ozlijedio početkom drugog poluvremena susreta između Manchester Cityja i Chelseaja, igranog u sklopu 20. kola engleskog prvenstva. U 51. minuti dvoboja ostao je ležati na travnjaku s vidljivim bolovima, nakon čega je zamijenjen. Iz kluba su ranije poručili da će se nakon operacije i početka rehabilitacije znati detaljniji plan oporavka.

Glavni motiv u nadolazećim mjesecima Gvardiolu će biti utrka s vremenom kako bi se vratio u punu formu uoči Svjetskog prvenstva.