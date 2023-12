JOŠ STIGNETE U KUPOVINU Evo kako na Staru godinu rade trgovine i trgovački centri

Ove nedjelje, 31.12., Stara je godina, a u ponedjeljak, 1.1., prvi dan nove godine. Na Staru godinu mnoge će trgovine raditi skraćeno, dok u ponedjeljak gotovo ništa ne radi. Donosimo detaljan pregled radnih vremena trgovina, šoping-centara i pekarnica za naredne dane, piše Index.

Trgovine i drogerije

Kaufland

Na Staru godinu, 31.12., Kauflandove trgovine će biti otvorene od 7 do 18 sati. Neće raditi 1.1. ni 6.1.

Lidl

Lidlove trgovine diljem Hrvatske, njih 109, neće raditi ni na Staru, 31.12., ni na Novu godinu, 1.1.2024.

Konzum

"Dragi kupci, isplanirajte svoju kupnju na vrijeme jer će naše prodavaonice ovu nedjelju, 31.12.2023., raditi prema posebnom radnom vremenu", piše na Konzumovoj web stranici, a radno vrijeme možete provjeriti ovdje.

"Sve naše prodavaonice dana 1.1.2024. neće raditi", dodali su.

Studenac

Radno vrijeme Studenac trgovina na Staru godinu, 31.12., možete provjeriti ovdje. 1.1.2024. trgovine Studenca neće raditi.

Spar

"Na Staru godinu, 31. prosinca, INTERSPAR hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj radit će do 17 sati. INTERSPAR hipermarketi u svim City Centre One centrima u Hrvatskoj, Arena centru u Zagrebu, Mall of Split, RI Tower i Portanova centru u Osijeku bit će zatvoreni.

SPAR supermarketi također će raditi skraćeno, do 14 sati. Izuzetak su SPAR supermarketi Valpovo, Ludbreg, Kaštel Sućurac, Poreč i Gospić, koji će raditi do 15 sati. SPAR supermarket Vukovar radit će do 16 sati, a SPAR supermarketi Supernova Zadar i Šibenik do 17 sati. SPAR supermarket Martinkovac bit će zatvoren za Staru godinu", odgovorili su iz Spara na upit o radnom vremenu.

Sve Spar i Interspar trgovine bit će zatvorene na Novu godinu, 1.1.2024.

Tommy

Na Staru godinu, 31.12., neće raditi pojedine Tommy prodavaonice, a koje točno, možete vidjeti ovdje. Sve ostale Tommy prodavaonice na Staru godinu radit će do 18 sati. Na Novu godinu, 1.1., i na Sveta tri kralja, 6.1., Tommy prodavaonice neće raditi.

Plodine

Plodine su obavijestile svoje kupce o radnom vremenu supermarketa u nadolazećem periodu. Radit će ovako:

Stara godina, 31.12.2023. - 7 do 18 (vrijedi za supermarkete s radnom nedjeljom)

Nova godina, 1.1.2024. - zatvoreno

Sveta tri kralja, 6.1.2024. - zatvoreno.

Iznimke su supermarketi u sklopu trgovačkih centara koji rade prema radnom vremenu trgovačkog centra. Ovdje možete provjeriti radna vremena pojedinih trgovina.

KTC

KTC supermarketi neće raditi na Staru ni na Novu godinu.

Bipa

Bipine poslovnice neće raditi 1.1. ni 6.1.2024. godine, stoji na stranici.

dm

Radno vrijeme dm trgovina možete provjeriti ovdje.

Müller

Radno vrijeme Müller poslovnica možete provjeriti ovdje.

Šoping-centri

City Center one Split

Neće raditi na Staru ni na Novu godinu, kao ni na Sveta tri kralja. 1.1.2024. radit će Cineplexx od 16 do 22 sata.

Mall of Split

Mall of Split neće raditi ovu nedjelju, 31.12., na Staru godinu. Neće raditi ni na ostale blagdane - Novu godinu i Sveta tri kralja.

Joker Split

"U nedjelju, 31.12.2023., na Staru godinu, centar Joker neće raditi. Tada radi samo CineStar kino i automat-klub Favbet, kao i restoran Level s novogodišnjim programom. U ponedjeljak, 1.1.2024., centar Joker također ne radi, izuzev kina i automat-kluba te restorana McDonald's koji radi od 13:00 sati taj dan", stoji na stranici centra.