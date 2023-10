JOŠ SEDAM DANA "BABLJEG" LJETA ISPRED NAS Stiže li dugotrajno sunčano i iznimno toplo vrijeme na "naplatu"?

Splitska zračna luka u Kaštel Štafiliću jučer je službeno zabilježila najvišu dnevnu temperaturu od čak 29,8°C što je novi datumski rekord za to područje. No, još toplije je bilo u unutrašnjosti. Tako je koju decimalu iznad vrućih 30°C izmjereno u Ogulinu, Karlovcu, Slunju...

Natprosječna toplina rezultat je stalnog pritjecanja toplog zraka nad naše područje, a takvo vrijeme neće se mijenjati niti u novom tjednu. Vrlo je vjerojatno da će prva dekada listopada biti najtoplija u cijeloj Hrvatskoj od početka službenih meteoroloških mjerenja.

Danas nas očekuje pretežno sunčano i suho vrijeme. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita prolazno jaka. Vjetar će danju oslabiti i okrenuti na slab jugozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 10 do 17°C, uz obalu i na otocima od 17 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 24 do 28°C.

Pretežno sunčano bit će u utorak. Noću tiho ili slab burin, danju tiho ili slab vjetar s mora. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 10 do 17°C, uz obalu i na otocima od 17 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 24 do vrlo toplih 29°C.

Srijeda donosi nastavak stabilnog i pretežno vedrog vremena. Tiho ili slab dnevni vjetar. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 10 do 17°C, uz obalu i na otocima od 17 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 24 do vrlo toplih 29°C.

U četvrtak, petak i subotu vremenske prilike bit će identične. Bit će pretežno vedro. Prevladavat će tiho ili uz slab dnevni vjetar. Jutro će biti tek neznatno svježije, a u najtoplijem dijelu dana većinom od 23 do 28°C.

U nedjelju nastavak stabilnog vremena, ali na sjeveru navečer može doći do umjerenog naoblačenja. Vjetar većinom slab, temperature zraka bez promjene.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, jače naoblačenje moguće je prema kraju ponedjeljka. Zapuhat će jugo.