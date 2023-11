JOŠ SAMO NEKOLIKO DANA Počinje KOMferencija!

Do 22. HUOJ-eve KOMferencije, središnjeg događaja koji okuplja stručnjake iz područja komunikacija i medija, ostalo je još svega nekoliko dana. Ovogodišnje izdanje, koje će se nakon punih 20 godina ponovno održati u Splitu, započet će u četvrtak 30. studenoga, a trajat će do subote 2. prosinca.

U sklopu bogatog dvodnevnog programa koji će u Hrvatskom domu Split i Hotelu Ambasador

okupiti renomirane stručnjake iz čak 13 zemalja svijeta, po prvi puta će se uživo održati i dodjela prestižnih

međunarodnih nagrada „the! award“ za najuspješnije komunikacijske projekte iz zemalja regije.

Za nekoliko dana, Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) u Splitu će okupiti preko 500 stručnjaka iz

područja PR-a, medija i korporativnih komunikacija, uz istinu i etičnost u PR-u kao krovnu temu i ujedno ključnu

zajedničku vrijednost svih sudionika. Svoja znanja i iskustva s okupljenima će podijeliti renomirani stručnjaci koji

stižu iz SAD-a, UK-a, Kanade, Švedske, Norveške, Njemačke i Austrije, ali iz zemalja regije poput Slovenije, Srbije, BiH, Crne Gore, Albanije i naravno Hrvatske.

Poticanje interesa mladih generacija

„Kao pojedinci i kao društvo konstituiramo se u komuniciranju, čineći komunikaciju možda i najfundamentalnijim

društvenim sustavom. Od 29. studenog do 2. prosinca, Split će biti mjesto rasprave o promjenama komunikacije,

porastu vrijednosti i novitetima koje donosi digitalna dopuna analognog svijeta“, najavio je dr. Dejan Verčič,

profesor na Sveučilištu u Ljubljani i partner u društvu Herman & partneri.

Ovogodišnja KOMferencija poseban fokus stavlja na poticanje interesa mladih generacija, što potvrđuje i

revitalizirana studentska sekcija, uz istovremeno rekordan broj prijava studenata za nagradu „Mlada nada“. Upravo zbog toga je ostvarena suradnja s četiri sveučilišta iz regije – Split, Zadar, Dubrovnik i Mostar, koja omogućuje studentima povoljnije cijene kotizacija i smještaja. Mladi talenti, koji su sve više zainteresirani za ovu profesiju, tom će prigodom imati priliku upoznati se s domaćim i međunarodnim stručnjacima te iz prve ruke dobiti važna saznanja kroz predavanja ponajboljih svjetskih stručnjaka.

Empatija, nove ideje, kreativnost i timski rad

„Uzbudljivo je vrijeme za rad u komunikacijama i PR-u, ali i izazovno. Učinkovite komunikacijske timove više ne

smatramo samo spasiocima reputacije koji se bave krizama i popravljaju medijske situacije, već sve više postaju

graditelji ugleda i jedinstveno pozicionirani stručnjaci koji imaju moć utjecati na dionike, povećati angažman

korisnika, graditi saveze i oblikovati brend poslodavca. Nova uloga donosi jasne prednosti, ali i značajne izazove,

pa ne iznenađuje što neke organizacije nemaju efikasnu komunikaciju“, istaknuo je dr. Matt Carter, generalni

direktor konzultantske tvrtke Message House.

Sudionike očekuje iznimno bogat program s nizom zanimljivih predavanja koja će dotaknuti aktualne teme iz

područja PR-a i komunikacija od iznimnog lokalnog, regionalnog i globalnog značaja. „Kako se istaknuti u moru

influencer kampanja“, „ESG ratinng – zašto je važan?“, „Manipuliranje istraživanjima javnog mnijenja – PR alat ili

grijeh?“ i „Boji li se PR istine iz strateških analiza ili se stratezi boje komunikacije?“, samo su neke od njih, a svaka će biti predstavljena kroz dinamična predavanja domaćih i međunarodnih eksperata.

„Kada je Gari Kasparov, šahovski prvak svijeta, izgubio od računala prije 26 godina bilo je jasno da mi ljudi više ne možemo biti bolji od računala ni po broju kombinacija ni po broju informacija. Tada smo morali odlučiti kako ćemo učiti djecu razvijanju onog što računala nemaju. Što je to? Empatija, nove ideje, kreativnost i timski rad. Upravo to će biti i tema na KOMferenciji o kojoj ćemo malo detaljnije govoriti od 30. studenoga do 2. prosinca u Splitu“, najavio je dr. Ranko Rajović, osnivač i voditelj NTC sustava obrazovanja.

Posebne zasluge HUOJ pridaje i Gradu Splitu te Splitsko-dalmatinskoj županiji koji su pružili iznimno značajan

doprinos pri dovođenju ove važne manifestacije u Split. Više informacija o kotizacijama za 22. izdanje

KOMferencije svi zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama Hrvatske udruge za odnose s javnošću.