Još pet dana za sudjelovanje u savjetovanju o Akcijskom planu energetske učinkovitosti Grada Splita

Dalmatinska energetska agencija (DEA) poziva sve građane, udruge i poduzetnike da iskoriste preostalo vrijeme i uključe se u javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Splita za razdoblje 2025. – 2027. godine.

Savjetovanje, koje je Grad Split otvorio 22. kolovoza, završava 22. rujna 2025., a to znači da zainteresirani imaju još samo pet dana za dostavu svojih komentara i prijedloga.

Akcijski plan energetske učinkovitosti ključan je dokument koji definira mjere i aktivnosti za smanjenje potrošnje energije, unaprjeđenje održivog razvoja i jačanje kvalitete života u gradu. Sudjelovanjem u savjetovanju građani i organizacije imaju priliku izravno doprinijeti oblikovanju politika koje će utjecati na njihovu svakodnevicu – od učinkovitijeg korištenja energije u javnim zgradama do poticanja održive mobilnosti i korištenja obnovljivih izvora.

DEA naglašava važnost uključivanja svih dionika jer jedino zajedničkim djelovanjem Split može ostvariti ciljeve u području energetske učinkovitosti i doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena.

Obrazac za davanje primjedbi i prijedloga dostupan je na službenim stranicama Grada Splita, a ispunjeni obrasci šalju se elektroničkom poštom na adresu pisarnica@split.hr (s naznakom Akcijski plan - Klasa: 351-02/24-01/2) zaključno s 22. rujna 2025.

Svrha dokumenta:

Plan predviđa mjere u područjima zgradarstva, prometa i javne rasvjete, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja potrošnje energije i emisija CO₂, te poticanja održivog razvoja Grada Splita.

Način dostave komentara i prijedloga:

Svojim komentarima, sugestijama i prijedlozima možete doprinijeti završnoj verziji Akcijskog plana. Prijedlozi se upućuju putem službene web stranice Grada Splita:

Tko može sudjelovati:

Građani, udruge, stručna i šira javnost – svi zainteresirani su dobrodošli.