Još nema Garcijinog potpisa, na Poljudu vlada nestrpljenje: Evo gdje je zapelo

Očekivalo se da će u srijedu biti taj dan za “thank you” kad je u pitanju dosadašnji trener, također i “welcome” kad se govori o novom treneru Istre 1961. No, stvari se nisu pomaknule.

Još se čeka da odvjetnici Gonzala Garcije daju svoje očitovanje u vezi teksta raskida ugovora i kad on potpiše ide uplata klauzule. U Istri očekuju da bi se to konačno moglo dogoditi tijekom četvrtka. Tada bi, napokon, klub s Drosine mogao objaviti ime novog trenera, a to će, sada je sigurno, biti Goran Tomić. Šibenčanin će imati ugovor na dvije sezone i najavljuje se njegov dolazak uz četiri člana njegova stožera (asistent, kondicijski trener, trener vratara i analitičar), pišu Sportske novosti.

Iovu u Dundee Unitedu

Istra je do sada objavila četiri očekivana odlaska. Prvo je “thank you” osvanuo za Stephena Kellera, koji se vratio u Alaves, te za Luku Bogdana, koji će u Italiju. U utorak je Istra na dužan način zahvalila na svemu što je Mateo Lisica pružio za klub, uz prigodne video uratke njegovih dana na Drosini, od pionira do seniora. Zbilja je lijepo vidjeti na koji su način reagirali i navijači, redom ističući zahvale 21-godišnjem napadaču i poželjevši mu što sretnije dane u Dinamu i karijeri.

Dakako, mnogi uz dodatak da se jednom vrati u Istru 1961. Okruženje je zrelo reagiralo jer je svima postalo jasno da je Lisici došlo vrijeme za kvalitativne iskorake nakon što je pet godina u krugu prve momčadi. Igrač se kvalitetno ponašao, davao je uvijek sve što je bilo u njegovoj moći i zato su reakcije na njegov odlazak, koliko god bio važan za Istru, protekle u pozitivnom tonu.

Utorak je donio zahvale na učinku moldavskog reprezentativca Iure Iovua, koji će karijeru, nakon šestomjesečne posudbe u Deportivo Alavesu B, nastaviti u škotskom Dundee Unitedu. Istra će dobiti 200.000 eura na ime odštete + postotak idućeg transfera (iznad 20%?). Nema dvojbe da je klub s Drosine napravio veliki iskorak u zaokruživanju proračuna za cijelu godinu jer su prodaje Lekoueiryja, Lisice, Iovua, uz sigurni prihod od trenerove klauzule, osigurale više od četiri milijuna eura prihoda. I to bez očekivanih 500 tisuća eura za koje Bologna najavljuje otkup Kanađanina Ivaniševića.

Zanimljivo je što su sva ta sredstva stigla za igrače i trenera koji su u Istru stigli ili igrali za plaću (bez odšteta). Očito sportski direktor Saša Bjelanović radi sjajan posao jer su po istoj matrici (došli bez odšteta) prije toga transferirani Bakrar, Mišković, Perković, Petrusenko, Poko (sveukupno blizu pet milijuna eura).

Takva situacija bitno olakšava kadrovske odluke vlasnika, a što se može prepoznati u mirnoći pristupanja eventualnim novim izlaznim transferima. Odličnom sezonom Istra je bitno povećala svoje tržišne vrijednosti i postala je peta unutar HNL-a po Transfermarktu. Ne sjećamo se kada je pulski klub imao čak šest igrača (praktično s Lisicom sedam) koji su vrednovani iznad milijun eura javljaju Sportske novosti.

Valinčić želi u Dinamo

Koski, Valinčić i Marešić također su mogući “izlasci”, iako ne nužni. Objektivno je da će Marešić otići nakon tri sezone (Udinese) i da Koski ima previše upita da bi ostao. Što se tiče Valinčića, njega želi Dinamo i on želi Dinamo, ali razlika u ponudi i potražnji između dva kluba je velika. Iz Dinamova kuta Valinčića procjenjuju kao back-up za Pierre-Gabriela, u Istri imaju stav da ima inozemnih interesa, a da igrač koji je u najboljoj postavi sezone, ima status U21 reprezentativca i ugovor još dvije sezone, vrijedi bitno više od ponuđene odštete.

Nakon što se bude objelodanilo Tomićevo imenovanje, onda će se valjda početi odmotavati gusto klupko onih kojima će na mrežnoj stranici biti objavljeno “welcome”. Navijači su nestrpljivi, ali prijelazni rok službeno počinje tek 26. lipnja i traje do 5. rujna. Zanimljiv će biti u svakom slučaju...