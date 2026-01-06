Close Menu

Još jedna tragedija na našim cestama: U sudaru poginuo 63-godišnjak, dijete iz drugog auta teško ozlijeđeno

Vozilo na koje je naletio odbačeno izvan kolnika od siline udara

Policija je obavila očevid teške prometne nesreće koja se dogodila jučer kod naselja Vranići, nedaleko od Višnjana. U nesreći je smrtno stradao 63-godišnjak, a teško je ozlijeđeno dijete.

Do sudara je došlo oko 13:20 na županijskoj cesti ŽC5222. Muškarac je upravljao teretnim automobilom pulskih registracijskih oznaka iz smjera Vranića prema Barićima.

Zbog prebrze vožnje, u nepreglednom zavoju prešao je na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera i udario u teretni automobil pulskih registracijskih oznaka kojim je upravljala 33-godišnjakinja, piše Telegram

Dijete je teško ozlijeđeno

S njom je u vozilu putovalo dijete. Od siline udara, vozilo kojim je upravljala 33-godišnjakinja odbačeno je izvan kolnika. “U prometnoj nesreći smrtno je stradao 63-godišnji vozač, dok je dijete iz drugog vozila zadobilo teške tjelesne ozljede, a vozačica je lakše ozlijeđena”, priopćila je istarska policija.

“Tijelo preminulog muškarca, po nalogu Županijskog državnog odvjetništva, prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Pula radi obavljanja obdukcije”, dodaju u priopćenju.

Za vrijeme trajanja očevida dionica županijske ceste na kojoj se dogodila nesreća bila je zatvorena za sav promet koji se odvijao obilaznim pravcima preko Vižinade i Baderne.

