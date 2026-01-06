Još jedna tragedija na našim cestama: U sudaru poginuo 63-godišnjak, dijete iz drugog auta teško ozlijeđeno

Policija je obavila očevid teške prometne nesreće koja se dogodila jučer kod naselja Vranići, nedaleko od Višnjana. U nesreći je smrtno stradao 63-godišnjak, a teško je ozlijeđeno dijete.

Do sudara je došlo oko 13:20 na županijskoj cesti ŽC5222. Muškarac je upravljao teretnim automobilom pulskih registracijskih oznaka iz smjera Vranića prema Barićima.

Zbog prebrze vožnje, u nepreglednom zavoju prešao je na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera i udario u teretni automobil pulskih registracijskih oznaka kojim je upravljala 33-godišnjakinja, piše Telegram.

Dijete je teško ozlijeđeno

S njom je u vozilu putovalo dijete. Od siline udara, vozilo kojim je upravljala 33-godišnjakinja odbačeno je izvan kolnika. “U prometnoj nesreći smrtno je stradao 63-godišnji vozač, dok je dijete iz drugog vozila zadobilo teške tjelesne ozljede, a vozačica je lakše ozlijeđena”, priopćila je istarska policija.

“Tijelo preminulog muškarca, po nalogu Županijskog državnog odvjetništva, prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Pula radi obavljanja obdukcije”, dodaju u priopćenju.

Za vrijeme trajanja očevida dionica županijske ceste na kojoj se dogodila nesreća bila je zatvorena za sav promet koji se odvijao obilaznim pravcima preko Vižinade i Baderne.