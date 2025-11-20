Close Menu

Još jedna tragedija na hrvatskim cestama. Automobil je naletio na ženu, umrla je na licu mjesta

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 17:45 sati u Svetom Ivanu Zelini, u Zagrebačkoj ulici, smrtno je stradala pješakinja

Prema prvim informacijama, osobni automobil naletio je na ženu koja je uslijed zadobivenih ozljeda preminula na mjestu nesreće. Policija je odmah izašla na teren i obavlja očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Zbog nesreće je promet Zagrebačkom ulicom, od kućnog broja 50 do raskrižja sa županijskom cestom ZC 3017, u potpunosti obustavljen i preusmjeren na obilazne pravce.

Više informacija bit će poznato nakon završetka policijskog očevida, piše Dnevnik.hr.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
2
Mad
1