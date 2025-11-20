Još jedna tragedija na hrvatskim cestama. Automobil je naletio na ženu, umrla je na licu mjesta

Prema prvim informacijama, osobni automobil naletio je na ženu koja je uslijed zadobivenih ozljeda preminula na mjestu nesreće. Policija je odmah izašla na teren i obavlja očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Zbog nesreće je promet Zagrebačkom ulicom, od kućnog broja 50 do raskrižja sa županijskom cestom ZC 3017, u potpunosti obustavljen i preusmjeren na obilazne pravce.

Više informacija bit će poznato nakon završetka policijskog očevida, piše Dnevnik.hr.