Još jedna tragedija: Motorist poginuo u sudaru

Jedna je osoba smrtno stradala u Mošćeničkoj Dragi na DC 66 u subotu u večernjim satima. Druga je to nesreća sa smrtnim ishodom na istom području u jednom danu. Prema prvim informacijama, došlo je do frontalnog sudara u kojem je sudjelovao motociklist, koji je poginuo. Motor se nakon sudara zapalio i potpuno izgorio, piše Poduckun.net.

U tijeku su očevid i sanacije prometne pa je promet na ovoj dionici u prekidu. Vozila se preusmjeravaju na obilazni pravac Mošćenice - Brseč i obratno. Policija utvrđuje okolnosti tragedija, a po dovršetku očevida bit će dostupno više informacija.

U subotu u jutarnjim satima u tunelu Podmurvice dogodila se prometna u kojoj je poginuo vozač auta.